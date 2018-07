El dólar cede nueve centavos a $ 28

El dólar retrocede nueve centavos este viernes a $ 28 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



Es en línea con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa desciende ocho centavos a $ 27,33, en una rueda en la que el Banco Central subastó, a cuenta del Tesoro, los u$s 100 millones provenientes del acuerdo Stand By con el FMI. El precio de corte promedio fue de $ 27,3243 con un mínimo de $ 27,312.



"Las miradas comienzan a estar posadas sobre el cierre del mes y la demanda estacional de divisas que suele aparecer", dijo la correduría SBS.



En la plaza informal, el blue opera estable a $ 28,70, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" aumentó siete centavos a $ 27,47.



Ayer, con un mercado transitando una etapa de menor volatilidad, y tras acumular un descenso de 25 centavos en las últimas dos ruedas, el billete se recuperó y avanzó tres centavos.



Fue en línea con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa subió dos centavos a $ 27,41, en una rueda en la que el Banco Central subastó, a cuenta del Tesoro, los u$s 100 millones provenientes del acuerdo Stand By con el FMI. El precio de corte promedio fue de $ 27,3925 con un mínimo de $ 27,3820.



Los precios exhibieron una evolución dispar que alternó algunas subas con pequeños retrocesos en otra rueda que tuvo un bajo volumen de negocios.



Los máximos se anotaron a poco de iniciadas las operaciones, cuando puntuales operaciones se anotaron en los $ 27,49, diez centavos arriba del último registro del cierre previo. La aparición de órdenes de venta consiguió diluir la suba inicial arrastrando los precios hacia abajo en forma escalonada hasta que tocaron mínimos en los $ 27,39. Con pequeñas oscilaciones, los valores superaron la barrera de los $ 27,40 y finalizaron la sesión con un mínimo avance.



"Con solo una jornada hábil por delante para terminar la presente semana, el tipo de cambio no logra volver a los niveles con los que cerró la semana anterior. Alternando subas y bajas pero siempre en un escenario de marcada tranquilidad y magro volumen de negocios, la evolución del dólar mayorista luce hasta ahora alejada de los ajetreados días que atrajeron la atención de inversores y ahorristas", destacaron desde PR Corredores de Cambio.



Aunque, puntualizaron, "el inicio del período de cierre de posiciones y liquidaciones del mes, que finaliza el martes próximo, puede comenzar a tener cierto impacto en la cotización del dólar colocándolo con un piso cercano a los $ 27,50".



En el mercado de dinero entre bancos, el call-money se operó en 38%. En swaps cambiarios se pactaron u$s 122 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el viernes y el lunes. Las tasas de Lebac en el circuito secundario se negoció la corta a 20 días con un rendimiento del 44,92 %, y la de 118 días a 42,35 %.



En el Rofex, donde se intercambiaron u$s 803 millones, más del 65% se operaron para los plazos de julio y agosto a $ 27,51 y $ 28,505 con tasas del 26,63% y 40,50%. Los plazos más cortos bajaron dos centavos y los más largos tuvieron caídas de siete centavos y medio.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron este jueves otros u$s 320 millones y terminaron en u$s 58.480 millones.