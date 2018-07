Dictaron la conciliación obligatoria para evitar el paro de los docentes bonaerenses

El ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria para desactivar el paro por 72 horas que anunciaron los docentes.



Los maestros anticiparon ayer que desde el lunes y el miércoles próximos -en el reinicio de las clases tras las vacaciones de invierno- realizarían una medida de fuerza ante el estancamiento de las negociaciones salariales.



Frente a la conciliación obligatoria, los sindicatos docentes evaluaban este viernes los pasos a seguir.



La medida de fuerza fue anunciada por los cinco sindicatos que conforman el Frente de Unidad Docente, al no llegar a un acuerdo con el Gobierno por salarios.



"Por salarios congelados desde 2017. El FUDB anuncia el no inicio con paro de 72 horas", señalaron SUTEBA, SADOP (privados), Federación de Educadores Bonaerenses, AMET (Enseñanza técnica) y UDOCBA.



Los gremios advirtieron que "a pesar de la predisposición y la buena fe de los gremios que integramos el FUDB para continuar dialogando, mediante la solicitud de un cuarto intermedio el lunes 23 del corriente, fue rechazada públicamente en reiteradas oportunidades por el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas".



El lunes último, los sindicatoss rechazaron la oferta del 15% de incremento más un 1,7% de ajuste por material didáctico, con la posibilidad de retomar el diálogo en agosto para continuar la paritaria.



Este viernes, la presidente de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, aseguró que el Gobierno provincial "elige agudizar el conflicto con los docentes para disimular sus evidentes problemas políticos".



"Hay funcionarios que nos acusan de llevar adelante medidas de fuerza con oscuros trasfondos políticos, cuando en realidad no hemos hecho más que mostrar durante todo este conflicto voluntad de diálogo y soportar agravios constantes", dijo la sindicalista.