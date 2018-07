Urtubey rechazó el recorte en asignaciones: "El decreto genera una inequidad absoluta"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, cuestionó el Decreto 708/2018 que modificó los ingresos máximos requeridos para cobrar las asignaciones familiares y eliminó los beneficios extras para las provincias con zonas desfavorables.



"La decisión del Gobierno nacional de recortar las asignaciones familiares, vuelve a marcar la mirada centralista del gobierno que en lugar de elaborar políticas públicas que sinteticen las distintas realidades de la Argentina, generaliza la realidad de la ciudad de Buenos Aires y la asemeja a la del interior profundo", sostuvo Urtubey en declaraciones a la prensa.



La medida disminuye hasta 53% la asignación por hijo extra que reciben los salteños de los departamentos de Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán), Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto Tartagal). En esas regiones, los empleados en relación de dependencia percibían más de $ 3.100 por mes y desde septiembre bajará a $ 1.578, el mismo "valor general" que cobran los habitantes del área metropolitana. Según el Gobierno, con esta iniciativa se "equiparan" los beneficios para todos los argentinos.



En este marco, el mandatario salteño rechazó al argumento del Poder Ejecutivo para justificar la medida y dio datos concretos de la situación en su provincia. "Igualar las asignaciones familiares de los niños de Salta con los de la Ciudad con mayor ingreso per cápita del país (CABA) o con la región centro, donde el Estado Nacional ya gasta $ 56.791 por habitante versus los $ 31.409 que gasta en el Norte (es decir un 80% más), resulta de una inequidad absoluta y una falta de contemplación de las distintas realidades", consideró Urtubey.



"Como agravante observamos que estas 'disparidades' sólo se ajustan cuando son a favor del Norte argentino. En los casos contrarios no sucede", dijo el gobernador. "Por ejemplo, el 60% del subsidio al transporte se distribuye en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y ahora el gobierno propone para el Presupuesto 2019 un recorte del 50% del subsidio para todas las provincias, sin tener en cuenta que el 60% del gasto está en Buenos Aires, por lo cual el mayor esfuerzo debería hacerlo el AMBA y no todas las provincias por igual", Indicó.



"Otro ejemplo reciente fue el Fondo del Conurbano Bonaerense por el cual se le asignaron 80 mil millones de pesos sólo a la provincia de Buenos Aires. Si no resolvemos la cuestión de fondo, que es poder desarrollar el interior del país de manera armónica e inclusiva, será muy difícil por contribuir al país que queremos", agregó.



Por último, Urtubey se refirió a la cuestión fiscal. "Desde Salta hemos realizado todos los esfuerzos necesarios para aportar al equilibrio fiscal consolidado pasando de un déficit a superávit en los 6 primeros meses del año, pero no es posible seguir trasladando gastos y responsabilidades desde la Nación a las provincias si somos conscientes que el año pasado el presupuesto per cápita de Salta fue el número 19 sobre el total de provincias, es decir, entre los cinco con menos recursos", concluyó.