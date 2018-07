El arte de la deconstrucción

Sé quién quieras ser. Así, sin vueltas. Ese es el lema de YouMusicalive, el espectáculo que pasó por el teatro Ópera y que este domingo se podrá disfrutar, desde las 17 -de manera gratuita-, en Tecnópolis. El show, que cuenta con la participación de La Divaza, Alejo Igoa, Trueno, Tony Boom y La Jose -entre otros-, reúne a nueve influencers que son referentes del público adolescente e infantil. Una obra que, como cuenta Ornella De Virgilio -productora de Club Media Network-, "sirve como disparador para que padres e hijos puedan sentarse a dialogar sobre temas que no se tratan en la tele y que están muy presentes en las redes como la homosexualidad, el feminismo, Ni una menos y el bullyng".



Se trata de una propuesta diferente e innovadora, de gran impacto visual, humor irónico, emotivo y transgresor. Un espectáculo de varieté multimedia que, a través de la actuación, el baile, la música y el stand up, transita las diferentes problemáticas del mundo joven de hoy. "Nos encanta que se pueda abrir el debate para que luego de ver la obra se dé el espacio para charlar de estos temas sin el celular de por medio", agrega De Virgilio.



El espectáculo pone el foco en preguntas existenciales que atraviesan el universo adolescente:

¿cómo llevar adelante mis sueños?, ¿ser o no parte del sistema?, ¿quién soy?, ¿qué soy?, ¿hacia dónde vamos? ¿qué mundo deseamos?. Al respecto, la productora suma que "es un show que no compite con las princesas de Disney o el sueño dorado de Nickelodeon porque ya no hay mujeres, ni hombres. Los adolescentes saben que si un hombre se quiere maquillar, está todo bien. Viven la elección de género de manera muy natural. En el show se rompen las barreras que vienen de generaciones pasadas para dar con un nuevo status de libertad: hacé lo que quieras hacer".

Club Media Network es referente latinoamericano en lo que se refiere a la profesionalización de contenidos de redes sociales. Es, además, responsable de El Club Media Fest, el principal evento de las nuevas generaciones. YouMusicalive es el primer espectáculo en el que los youtubers se suben a un escenario para hacer una comedia musical. "Es muy enriquecedor poder llevar esta locura del 2.0 a un show en vivo. Queremos salir de las redes y mostrarnos más", afirma Tony Boom, el rey del twerc, un tipo de baile que lo hace quebrar la cadera hasta niveles impensables. "Soy abogado. No voy a estar toda la vida moviendo el 'buti'", afirma el youtuber.

Boom viene de Venezuela y se unió a los otros 8 influencers durante más de un mes para lograr darle vida a este evento con el que se permiten alejarse de las redes. "Es una responsabilidad muy grande no decepcionar a la gente. Somos 9 personas diferentes con todo tipo de egos, que estamos acostumbrados a protagonizar cada uno en lo suyo, pero que logramos lucirnos en nuestros momentos".