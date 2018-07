El peronismo "racional" cruzó al Gobierno por cambios en asignaciones familiares

A golpe de decreto, el Gobierno adecuó el límite máximo de ingresos para determinar el cobro de las asignaciones familiares al tiempo que eliminó beneficios que alcanzan a quienes residen en la Patagonia y en el noroeste. La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial, comenzará a regir para las asignaciones familiares que se perciban durante septiembre próximo.



Como era de esperarse, las modificaciones impulsadas desde la Casa Rosada no cayeron bien en la oposición. Los primeros en alzar la voz contra el decreto fueron algunos dirigentes del llamado peronismo "racional", la facción pejotista más moderada que encabezan Juan Manuel Urtubey, Diego Bossio, Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto, entre otros.



Uno de los primeros que salieron al cruce del Gobierno fue el gobernador de Salta quien criticó la decisión de "recortar las asignaciones familiares" y consideró que la medida "vuelve a marcar la mirada centralista".



Respecto a la situación de su provincia, Urtubey aseguró que "igualar las asignaciones familiares de los niños de Salta con los de la Ciudad con mayor ingreso per cápita del país resulta de una inequidad absoluta y una falta de contemplación de las distintas realidades".



En un comunicado, el mandatario señaló que "si no resolvemos la cuestión de fondo, que es poder desarrollar el interior del país de manera armónica e inclusiva, será muy difícil por contribuir al país que queremos".



Por su parte, el Bloque Justicialista en Diputados calificó la medida como "un nuevo atropello contra la equidad federal", dado que se recortan la mayoría de las asignaciones familiares en zonas desfavorables.



Desde la bancada que preside el salteño Pablo Kosiner criticaron duramente al Gobierno por este decreto y pidieron que "el Presidente se ocupe de una buena vez de los problemas reales en lugar de dedicarse permanentemente a golpear el bolsillo de los trabajadores".



En esa misma línea, Diego Bossio, uno de los referentes del peronismo "racional" apuntó contra Mauricio Macri al considerar que "lo que se está haciendo es inadmisible".



"Se terminó la escenificación del Presidente en torno a la necesidad de cuidar los niveles de inversión social para que el ajuste no recaiga sobre los más débiles", manifestó el extitular de la ANSES en un comunicado.



Bossio considero que "el costo del ajuste y del compromiso plagado de condicionantes con el FMI lo están pagando los trabajadores, las pymes, las economías regionales".



Por lo pronto, el Gobierno achicó el techo o tope máximo de ingresos aplicables a los beneficiarios de asignaciones familiares, que bajó de $ 94.786 actuales a $ 83.917.



Pero además, la nueva normativa aclaró que si uno de los integrantes del grupo familiar tuviera un ingreso superior a los $ 41.959, quedará excluido del cobro de las asignaciones. Antes, el salario máximo para un integrante era de $ 47.393.



Al mismo tiempo, el Gobierno eliminó los beneficios extras que alcanzaban a más de 100.000 chicos de provincias de la Patagonia y algunas zonas del norte, que cobraban más que el resto del país.