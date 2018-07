Aborto legal: puja en el Senado por la firma del dictamen

A cinco días del 1° de agosto, fecha límite para la firma de los dictámenes, los ajustados números en el plenario de comisiones, abrieron la disputa sobre la posibilidad de introducirle cambios al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con el objetivo de evitar su rechazo.



Las modificaciones vendrían de la mano de un nuevo dictamen propuesto por los tres senadores cordobeses Laura Rodríguez Machado, Ernesto Martínez y Carlos Caserio, que entre otros puntos habilita la interrupción hasta la semana 12 y contempla la objeción de conciencia institucional.



La semana pasada el neuquino Guillermo Pereyra (MPN), hasta el momento indeciso, había manifestado la posibilidad de alinearse tras esta iniciativa, que a su vez elimina la penalización a los médicos que se nieguen a practicar un aborto. "Estoy muy cerca de los tres senadores cordobeses que presentaron cambios al proyecto", había expresado.



Este viernes, otra de las voces que se alzó fue la del senador del PRO, Humberto Schiavoni, uno de los férreos defensores del proyecto por el aborto legal, que si bien aclaró que "el plan A" sigue siendo aprobar la media sanción que provino de Diputados, reconoció que "si no se consiguen los votos necesarios para la aprobación, existen muchos senadores proclives a aceptar esta suerte de plan B".



Hasta el momento, en las comisiones de Salud, Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales que este miércoles se reunirán para la firma del dictamen hay 23 votos en contra de la iniciativa, 22 a favor, 5 senadores indefinidos y tres voluntades para el nuevo dictamen de los cordobeses (Ernesto Martínez integra dos comisiones, así que vota dos veces).



En diálogo con ámbito.com, la senadora del FpV por Chubut, Nancy González, una de las "sororas" de la Cámara alta, descartó negociaciones por el nuevo dictamen.



"Todavía hay muchos senadores indecisos que no han manifestado su voto, así que hay que esperar hasta el día miércoles en la firma del dictamen que vamos a tener un panorama mucho más claro", expresó.



Además, se mostró esperanzada con poder lograr el dictamen de mayoría para la media sanción que llegó de Diputados: "Hay que tener presente que bloques muy importantes como el de Argentina Federal que preside el senador (Miguel Ángel) Pichetto y el FpV, que integro, desde un principio se manifestaron a favor de aprobar el proyecto tal cual como venía de la Cámara de Diputados. Creo que la media sanción tiene una amplia aceptación y el 1° de agosto vamos a estar pudiendo firmar un dictamen de mayoría".



Por último, descartó que desde su bancada estén participando de alguna negociación por modificaciones al proyecto. "Desde mi bloque no estamos negociando nada para cambiarlo y desde otros espacios lo vería irresponsable", indicó.



Sus declaraciones están en línea con un comunicado que difundió este viernes la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito bajo el título "No negocien con nuestros derechos" en el que las distintas organizaciones y colectivos feministas que la componen instaron a los senadores a aprobar el proyecto sin cambios.



"Rechazamos cualquier modificación que podría significar retroceder en relación a los derechos garantizados en el articulado de la media sanción. Asimismo esperamos una resolución urgente a este debate porque es nuestra vida, el acceso a la salud y el reconocimiento de la libertad las que están en juego", sostuvieron.



Las cartas están echadas. Como pasó en Diputados, los resultados se verán casi a último momento sobre la mesa. El próximo miércoles, el dictamen que obtenga mayor número de firmas, será el primero en ser debatido en el recinto el 8 de agosto, día elegido para la sesión.



Si la iniciativa con media sanción fracasa en la Cámara alta, recién podrá volver a ser presentada el año que viene, aunque se estima que con la misma composición del Congreso tendrá más chances de salir si vuelve a tratarse en 2020.



Si es aprobada con modificaciones, volverá a Diputados en segunda revisión. En este caso, con mayoría simple, la Cámara baja puede dar el visto bueno a la iniciativa con los cambios propuestos por los senadores o volver a ratificar el texto inicial. Si en cambio, el proyecto con media sanción en Diputados es finalmente aprobado por el Senado, será Ley.