El trasfondo del adiós de Orsanic

El tenis argentino parece andar por un camino repleto de minas, donde cada paso produce un efecto no calculado. Política y economía se mezclan para amenazar al deporte, que hasta ahora parecía indemne. Sólo hasta ahora. Porque un explosivo inesperado detonó en el equipo de Copa Davis: la AAT decidió ponerle fin al ciclo de Daniel Orsanic como capitán nacional.



La Asociación Argentina de Tenis se encargó de informar por medio de un comunicado la decisión y anunciar al triunvirato Gastón Gaudio-Guillermo Coria-Guillermo Cañas como nuevos capitanes (ad honorem). ¿Las razones del cambio? Diferencias deportivas.



"Daniel no estaba alineado con nuestro proyecto deportivo, desde la Copa Davis hasta Desarrollo. La relación no era la mejor, no había diálogo fluido", disparó José Acasuso, vocal de la entidad y uno de los exjugadores más experimentados de la nueva dirigencia en diálogo con ámbito.com.



No obstante, fuentes ligadas al entrenador rechazaron a este medio dicha versión y alegaron que no hubo roces y siempre se manejaron con diálogos fluidos. En situaciones así, no son extraños los desencuentros discursivos.



Los cruces orales comenzaron mucho antes de este intempestivo final. Orsanic, acertado o no, se pronunció a favor de José Luis Clerc en las elecciones de autoridades de mayo. Y también expresó sus diferencias con algunas críticasdel entonces candidato Agustín Calleri, hoy presidente.



El cordobés, durante la campaña, dejó muy en claro que la doble función (al mando del equipo y de Desarrollo) no iba a mantenerse, siempre manifestando su deseo de una continuidad en el cuerpo técnico de la Davis (Mariano Hood como subcapitán y Sebastián Gutiérrez como ayudante, todos asumidos al mismo tiempo a fines de 2014).



Con celeridad, la AAT puso en funciones a Franco Squillari (SF de Roland Garros en 2000, tiempo antes de alcanzar el N°11 del mundo) como responsable de Desarrollo, y Orsanic quedó únicamente como capitán del equipo nacional.



Esto originó otro conflicto, una supuesta indemnización que alrededor de Orsanic desmienten haber pedido (negando también la posibilidad de instancias legales), pero que "Chucho" aseveró la semana pasada, cuando la AAT informó en conferencia la situación financiera de la entidad: "Estamos negociando y esperamos llegar a buen puerto. Una cosa no tiene que ver con la otra, sigue siendo capitán".





no merecían este final, nunca voy a olvidar todo lo que consiguieron. Mucha suerte en el futuro, los quiero @mhoodtenis #DanielOrsanic — Guido Pella (@guido_pella) 27 de julio de 2018