River se ilusiona con otro show ante un Villa Dálmine en formación

River intentará mañana seguir de racha y mantener la ilusión del tricampeonato en la Copa Argentina cuando enfrente en Formosa a Villa Dálmine, de la Primera B Nacional, por los 16avos de final.



El encuentro se disputará a partir de las 19:10 en el estadio "Antonio Romero" de la capital formoseña, con arbitraje de Facundo Tello.



El ganador de este cruce se medirá en Octavos de Final con el vencedor de Platense-Lamadrid.



Será el segundo encuentro en una semana para River por la Copa Argentina, con la intención de "adelantar" el calendario en función de su participación en la Libertadores, por los Octavos de Final.



El "Millonario" viene de vapulear a Central Norte de Salta por 7-0 y el entrenador Marcelo Gallardo pretende darle rodaje a su once inicial, por lo que repetirá diez de los once jugadores que se presentaron en Salta.



El único cambio estará en el arco, donde le devolverá la titularidad al mundialista Franco Armani y relegará a Germán Lux al banco de suplentes.



No hizo lo mismo con los otros dos mundialistas, Enzo Pérez y Juan Fernando Quintero, quienes fueron preservados para el partido ante Racing por la Libertadores.



River, vigente bicampeón de la Copa Argentina, no realizó incorporaciones pero mantuvo la mayor parte de su plantel, lo que en estos tiempos parece un logro importante.



De su lado, Villa Dálmine vive una historia de película, porque hasta hace algunos años pocos hubieran imaginado tener la posibilidad de enfrentar a River en un partido oficial.



El equipo de Campana tiene la ilusión de dar el batacazo y quedarse con el cheque de 970.000 pesos que se llevará el ganador.



Es cierto que, más allá de las diferencias lógicas de jerarquía, el equipo dirigido por Felipe De La Riva no llega en las condiciones ideales para enfrentar este partido, ya que le toca en medio de la pretemporada, luego de la semana más intensa de trabajos físicos, y con un equipo totalmente renovado que aún se está conociendo.



Para el técnico, la prioridad es el torneo del Nacional "B", aunque no le resta importancia a este partido, por lo que colocará a su equipo "ideal", los mismos que derrotaron por penales a la UAI Urquiza en la anterior instancia.



Probables formaciones:



River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Leonardo Ponzio; Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.



Villa Dálmine: Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Cristian González, Marcos Martinich, Juan Ignacio Alvacete; Emanuel Molina, Matías Ballini, Renzo Spinaci, Federico Jourdan; Martín Comachi y Marcelo Estigarribia. DT: Felipe De la Riva.