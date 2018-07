Urtubey volvió a cuestionar cambios en asignaciones: "Crean mayor centralización"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, cuestionó los cambios que introdujo el Gobierno en las asignaciones familiares y se quejó de que si el déficit fiscal se pretende solucionar con "una centralización cada vez mayor, va a ser peor el remedio que la enfermedad".



"Voy a seguir ayudando al Gobierno, lo que pasa es que mi prioridad es gobernar Salta. Cuando veo que hay una medida que castiga que castiga a mi provincia, tengo que defender mi primer núcleo de pertenencia", sostuvo el referente peronista.



El mandatario norteño respaldó la intención del presidente Mauricio Macri de equilibrar las cuentas públicas y reducir el déficit fiscal, pero consideró que la medida anunciada por la ANSES no es el camino.



"No soy necio y creo que hay que mejorar la situación fiscal y reducir el déficit, pero si eso se va a hacer generando una centralización cada vez mayor de la Argentina va a ser peor el remedio que la enfermedad", subrayó.



De esta forma, Urtubey se refirió a la decisión del Gobierno de elevar el piso y bajar el techo de los salarios para cobrar asignaciones familiares, una medida que afectará a miles de trabajadores.



Además, la medida eliminará un régimen diferencial que alcanzaba a más de 100 mil chicos de provincias de la Patagonia y algunas zonas pobres del norte, que equivale en este caso a un recorte superior al 50%.



Por otro lado, Urtubey subrayó que el peronismo tiene que ir hacia "una profunda renovación, no sólo de dirigentes, sino fundamentalmente de prácticas políticas", ya que aseguró que si no se produce eso el PJ "no va a ganar nunca en la vida".



"Apuesto a que el peronismo integre a muchos otros sectores de la sociedad que históricamente desde el peronismo nunca convocábamos y nunca hicimos esfuerzos para trabajar juntos", sostuvo el referente peronista.



En diálogo con Radio La Red, el mandatario norteño, que aspira a ser candidato a Presidente en 2019, destacó que el Partido Justicialista (PJ) tiene que "ir a una profunda renovación, no sólo de dirigentes, sino fundamentalmente de prácticas políticas".



"Si el peronismo va a pretender volver al Gobierno con la lógica tradicional, con la organización típica y pretendiendo llevar acciones de Gobierno que se hacían hace 70 años, no vamos a ganar nunca en la vida, porque el mundo ha cambiado", consideró el salteño.



En ese sentido, Urtubey se quejó de que "muchos buscan al nuevo jefe del peronismo", pero señaló que, a su entender, el espacio debe tener "una institucionalidad más fuerte, un espacio político en el que las personas sean menos importantes que la institución".



"Eso tiene que cambiar para que no sigamos perdiendo", concluyó el gobernador de Salta.