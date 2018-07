"Aspiramos a que este año no sea necesario otro aumento en la tarifa de colectivos"

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, aseveró que desde el Gobierno "aspiramos a que este año no haya necesidad de otro aumento en la tarifa de colectivos", pero que el incremento anunciado este viernes "era necesario para poder sostener el costo del transporte".



"Los subsidios continúan pero este aumento era necesario para poder sostener el costo del transporte. Toda esta inversión había que acompañarla con el aumento que anunciamos", afirmó en declaraciones a Radio con Vos.



"Hoy tenemos la tarifa social y el descuento es mayor al que teníamos antes. Lo estamos haciendo gradual y escalonado, mes por mes, para que vaya acompañando los aumentos de salarios que vaya teniendo la gente", dijo el funcionario.



En declaraciones al programa El Lobby, Dietrich remarcó que "aspiramos a que este año no haya necesidad de otro aumento en la tarifa de colectivos".



Según se anunció este viernes, el pasaje mínimo de colectivo subirá 30% entre agosto y octubre próximos, a razón de $1 por mes, mientras el de tren tendrá un incremento de entre 29,6% y 69,2% en el mismo período.



En el caso del tren, el pasaje aumentará entre $0,50 y $0,75 mensuales durante los próximos tres meses, a partir de agosto. Así, el incremento total del boleto será de entre $1,50 y $2,25, según la línea, cuando se complete el ajuste.



En los ramales Mitre, Sarmiento y San Martín, la suba total será de 29,6%; en el Roca y Belgrano Sur será de 69,2% y en el Belgrano Norte será de 46,1%.



A su vez, en el Urquiza, el aumento alcanzará el 64,2% en octubre. En la Línea Belgrano Sur, Roca y Urquiza, el incremento será de $0,75 por mes, mientras que el Belgrano Norte avanzará $ 0,50. Por su parte, las líneas San Martín, Sarmiento y Mitre subirán $0,75 centavos en agosto y septiembre, al tiempo que lo harán $0,50 en octubre.







Con esta actualización de los cuadros tarifarios, el pasaje mínimo de colectivo subirá 30% entre agosto y octubre próximos, mientras el boleto de tren tendrá un incremento de entre 29,6% y 69,2% en el mismo período. Estas subas en los boletos del transporte metropolitano impactarán de lleno en los bolsillos de los usuarios por lo que volverán a presionar sobre los índices inflacionarios del trimestre que viene.



Al finalizar este cronograma, de no haber más aumentos antes de fin de año, el boleto mínimo de colectivo tendrá una suba de 116,7% en 10 meses.



En el caso de los trenes, tomando como parámetro los boletos de los ramales Mitre, Sarmiento y San Martín sufrirá un incremento de 125%.



Vale recordar que la inflación acumula un 29,5% en los últimos 12 meses y un 16% en el primer semestre del año. En junio, el INDEC publicó un alza del 3,7% en el IPC, y la categoría transporte fue la de mayor incremento en el mes (5,9%), junto con alimentos y bebidas no alcohólicas (5,2%).