Solá cuestionó el decreto de las FFAA: "La militarización no dio resultados positivos"

El diputado nacional del Frente Renovador Felipe Solá reiteró sus críticas al decreto que modifica las funciones de las Fuerzas Armadas y acusó al Gobierno de "acordarse tarde de su promesa y obligación de luchar contra el narcotráfico".



"No son una opción legal ni práctica porque el narcotráfico es un problema social, porque las adicciones ponen en peligro al que se droga tanto como al que no lo hace, y es también un problema de salud pública", sostuvo el dirigente opositor.



Según el exgobernador bonaerense, "al narcotráfico y al crimen organizado se los combate en red en los foros vecinales", con las "madres del paco" que denuncian dónde se vende drogas en los barrios, ejemplificó.



Asimismo, el legislador nacional dijo que, por su experiencia en el Ejecutivo provincial, el Gobierno debería trabajar con los centros de atención de adicciones, con las Iglesias y con una fuerza policial especializada, profesional y bajo control civil.



"Comprometer a las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad interna para las cuales no están ni preparadas ni entrenadas, es una estrategia de corte militarista que no ha mostrado resultados positivos", afirmó Solá en una columna publicada en el diario Clarín.



Y señaló que, por el contrario, la militarización "ha afectado los derechos humanos, ha alentado una violencia creciente, desprofesionalizado a las fuerzas militares y no ha evitado el surgimiento y consolidación de bandas criminales narcos".



Según el integrante del Frente Renovador, "el Gobierno está destruyendo el principio de separación entre los asuntos de la seguridad pública y la defensa nacional que es la base del consenso democrático alcanzado después de la dictadura militar".