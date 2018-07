Mayer y una relación especial con Hamburgo: jugará su tercera final

Leonardo Mayer levantó un match point antes de alcanzar este sábado por tercera vez en su carrera la final del ATP 500 de Hamburgo al vencer al eslovaco Jozef Kovalik en una batalla de casi tres horas.



El número 36 del ranking se recuperó de un primer set en contra y salvó un match point en el tercero para imponerse por 6-7 (6), 6-4 y 7-6 (7) en dos horas y 50 minutos de juego.



El correntino, de 31 años, volvió a demostrar que no hay torneo en el mundo que le siente tan bien como el de Hamburgo. En la ciudad del norte alemán ganó sus dos únicos títulos ATP, en 2014 y 2017, y ahora tendrá la posibilidad de sumar un tercero.



"Hacía mucho calor hoy, pero me daba lo mismo. Me encanta jugar aquí en Hamburgo", explicó el "Yacaré". "Fue un partido con mucha lucha y mucho esfuerzo. Fue un partido que me exigió al máximo y que afortunadamente gané", añadió el defensor del título.



Gracias a esta victoria, Mayer mejoró su récord en Hamburgo a 15-2 y quedó a un juego de repetir la performance del año pasado, cuando llegó como "lucky loser" y ganó el torneo.



En la final, que será la quinta de su carrera, Mayer se medirá ante el georgiano Nikoloz Basilashvili, que se impuso por 7-5, 0-6 y 6-1 al chileno Nicolás Jarry en un duelo que estuvo interrumpido por lluvia.



Jarry pareció sentir sobre el final el esfuerzo que realizó el viernes cuando logró la mejor victoria de su carrera al sorprender al austríaco Dominic Thiem. El georgiano, ubicado en el puesto 81 del ranking, supo sacar provecho de esa situación para llegar a la tercera final de su carrera, tras haber perdido las definiciones de Kitzbühel 2016 y Memphis 2017.



Este será el primer enfrentamiento entre Mayer y Basilashvili en el circuito.



El ATP 500 alemán, antiguo Masters 1000 se disputa sobre polvo de ladrillo y reparte 1.619.935 euros en premios. A lo largo de su nutrida historia, el certamen tuvo a Guillermo Vilas campeón en 1978, a Guillermo Coria en 2003 (año que además fueron semifinalistas David Nalbandian, Agustín Calleri y Gastón Gaudio), Juan Mónaco en 2012 y Mayer en 2014 y la última edición.