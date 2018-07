Las Leonas no le encontraron la vuelta a Sudáfrica y ya tienen rival antes de cuartos

La Selección argentina de hockey, Las Leonas, igualó 1 a 1 ante Sudáfrica, en el partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo C del Mundial de Londres, y se clasificó al duelo previo a cuartos de final para definir qué rival le tocará.



El gol sudafricano fue marcado por la delantera Jade Mayne a poco para terminar el segundo cuarto, mientras que la igualdad argentina llegó por intermedio de María José Granatto, a los 2 minutos del último cuarto.



El partido se disputó en el Lee Valley Hockey and Tennis Center de la capital británica, y de esta manera el conjunto argentino se clasificó a una suerte de octavos de final. El lunes, a las 14, se medirán a Nueva Zelanda para definir quién enfrentará a Australia en cuartos de final, el miércoles a la misma hora.



Las Leonas terminaron segundas en el Grupo C, con 4 puntos, detrás de Alemania, con 9, y detrás quedaron España, con 3 y Sudáfrica con 1.



El equipo argentino, dirigido por Agustín Corradini, fue netamente superior en el encuentro, en el que tuvo 13 corners corto a favor, pero no pudo concretar ninguno.



Sudáfrica jugó básicamente a la defensiva y a contener cada ataque argentino, y le sacó rédito a ese trabajo, dado que a poco para que termine el primer tiempo una bocha suelta en el área argentina terminó en gol de Mayne, quien se anticipó a la salida de Belén Succi.



Si bien el equipo albiceleste fue el claro dominador del juego, la defensa sudafricana se mostró sólida, en especial su arquera.



Pero un pase de Martina Cavallero encontró a Granatto, quien definió ante la salida de la arquera sudafricana para poner el esperado empate, que ya no se modificó.



"Esperábamos un partido durísimo y no subestimamos a nadie. Tuvimos muchas situaciones y eso lo tenemos que replantear a octavos de final. Pero fuimos claros dominadoras", expresó Granatto tras el encuentro.



En ese sentido, la delantera reconoció que Las Leonas no supieron aprovechar "las situaciones de gol que tuvimos y Sudáfrica no lo hizo sentir, porque hicieron un trabajo defensivo muy bueno y tenemos que replantear algunas cosas".