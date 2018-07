En el caos de la lluvia, Hamilton se llevó puesta la clasificación del GP de Hungría

El británico Lewis Hamilton aprovechó este sábado la lluvia que se descargó sobre el circuito de Hungaroring durante la clasificación para lograr una inesperada "pole position" en el Gran Premio de Fórmula 1 de Hungría.



El piloto de Mercedes, que había tenido dificultades a lo largo de los entrenamientos en Budapest, largará por delante de la otra "Flecha de plata", la del finlandés Valtteri Bottas.



El alemán Sebastian Vettel apenas comenzará en cuarto lugar con su Ferrari, por detrás de su compañero de equipo, el finlandés Kimi Raikkönen. En quinta posición partirá el español Carlos Sainz, que sorprendió a todos con su Renault. Lo mismo se puede decir del francés Pierre Gasly, sexto con su Toro Rosso.



Los Red Bull tuvieron una clasificación para el olvido: el holandés Max Verstappen comenzará en séptima posición y el australiano Daniel Ricciardo largará duodécimo tras no poder alcanzar la Q3.



Por delante de Ricciardo comenzará el español Fernando Alonso, undécimo con su McLaren. El mexicano Sergio Pérez, en tanto, iniciará en 19° colocación con su Force India en medio de la incertidumbre sobre su escudería, que fue declarada insolvente.



Vettel partía como favorito para lograr la "pole" tras lograr el mejor tiempo tanto el viernes como en el tercer entrenamiento sabatino, récord de pista incluido. Pero la lluvia que cayó sobre el circuito durante la clasificación alteró todos los planes y Hamilton, siempre astuto, lo aprovechó para robarse la clasificación.



Es la quinta ocasión de la temporada y la número 77 de su carrera que el británica larga primero.



El británico no había conseguido meterse entre los tres primeros en ninguno de los entrenamientos libres en Hungría. En la tercera práctica, incluso, tanto Hamilton como Bottas habían hecho trompos. Pero un rato después Mercedes lograba un espectacular 1-2 que le permite a la escudería mirar con optimismo un fin de semana que surgía complicado.



Hamilton dio además un nuevo golpe anímico a Vettel, que lucía desencajado tras la clasificación. El alemán sufrió la semana pasada un duro revés delante de su público en Hockenheim, donde se despistó cuando lideraba la carrera a falta de 15 vueltas y permitió un milagroso triunfo del británico.



Hamilton lidera el campeonato con 17 puntos de ventaja sobre Vettel y ahora tendrá la posibilidad de sostener o aumentar su ventaja de cara al receso de cuatro semanas que se tomará la Fórmula 1 después de Hungría. El británico irá en busca de su sexta victoria en Budapest, aunque tal vez ya no cuente con la ayuda de la lluvia: los pronósticos sólo dan un diez por ciento de posibilidad de precipitaciones el domingo.



A continuación, la grilla de salida del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1:



Primera fila:

Lewis Hamilton (Gbr/Mercedes) 1'35"658

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1'35"918.



Segunda fila:

Kimi Raikkonen (Fin/Ferrari) 1'36"186

Sebastian Vettel (Ale/Ferrari) 1'36"210.



Tercera fila:

Carlos Sainz (Esp/Renault) 1'36"743

Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso) 1'37"591.



Cuarta fila:

Max Verstappen (Hol/Red Bull) 1'38"032

Brendon Hartley (Nzl/Toro Rosso) 1'38"128.



Quinta fila:

Kevin Magnussen (Din/Haas) 1'39"858

Romain Grosjean (Fra/Haas) 1'40"593.



Sexta fila:

Fernando Alonso (Esp/McLaren) 1'35"214

Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull) 1'36"442.



Séptima fila:

Nico Hulkenberg (Ale/Renault) 1'36"506

Marcus Ericsson (Sue/Sauber) 1'37"075.



Octava fila:

Lance Stroll (Can/Williams) 1:18.560

Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren) 1'18"782.



Novena fila:

Charles Leclerc (Món/Sauber) 1'18"817

Esteban Ocon (Fra/Force India) 1'19"142.



Décima fila:

Sergio Pérez (Méx/Force India) 1'19"200

Sergey Sirotkin (Rus/Williams) 1'19"301.