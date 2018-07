Turistas gastaron más de $ 21 mil millones en las vacaciones de invierno

Pese a la devaluación que se registró tras la corrida cambiaria de abril y junio, turistas y excursionistas gastaron $ 21.024 milllones durante las vacaciones de invierno en todo el país, con un aumento del gasto directo del 31,2% respecto a 2017, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



De esta manera, destacó que catorce millones de personas viajaron por la Argentina durante este periodo y que el turismo creció 2,2% respecto a un año atrás.



"Con una estadía media de 4,4 días, y un gasto diario de 810 pesos por persona, los visitantes realizaron un gasto directo de $17.825 millones", destacó CAME.



Asimismo, remarcó que unos 9,1 millones de personas se trasladaron a ciudades vecinas a pasar el día. En ese sentido, agregó que con un desembolso promedio de $ 350 por excursionista, dejaron $3.199,6 millones en las vacaciones.



"Esto se debe al efecto de mayor cantidad de visitantes y días de alojamiento, a pesar que el gasto promedio diario por persona fue sólo un 15,7% superior al 2017", señaló en el informe.



En tanto, detalló que la mitad de los turistas que viajaron en julio lo hicieron por ocio o recreación. El resto para visitar familiares, amigos, recorrer alguna feria, asistir a algún espectáculo o participar de competencias deportivas, "especialmente carreras de autos, torneos de fútbol, rugby, golf, o maratones".



Según una encuesta realizada por CAME entre 450 comercios minoristas pymes, las ventas para las vacaciones de invierno igualmente se mantuvieron por debajo del año pasado, aunque eso es parte de la tendencia general del consumo. A precios constantes, el gasto total creció 1,6% aunque posiblemente con más incidencia de servicios que de bienes de negocios minoristas.



"Con un clima bien variado, las vacaciones de julio finalizaron con un balance positivo, mostrando el crecimiento continuo que tiene el turismo, independientemente de la coyuntura económica", subrayó la entidad.



Los polos turísticos que recibieron la mayor cantidad de viajeros fueron CABA, Córdoba, Mendoza, Salta, Puerto Iguazú en Misiones, Entre Ríos, y Bariloche en Río Negro.



Por grandes zonas, la región más concurrida fue el Noroeste con el 17,6% de los arribos, seguida por la zona Centro con 17% (destacándose especialmente Córdoba), Provincia de Buenos Aires con 15,2%, y la zona del Litoral con 14% (fundamentalmente entre Misiones y Entre Ríos).



"En estas vacaciones se observó un turista medido en sus consumos pero que igual gastó sobre todo en servicios e incrementó su estadía frente a la temporada pasada. Las provincias prepararon opciones para todos los bolsillos y muchas promociones. Abundaron los visitantes que buscaron precios y evaluaron la calidad del servicio antes de elegir", concluyó en informe.