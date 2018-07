Tras escándalo por aportantes truchos, el PRO considera que "puede que se haya puesto la vara muy alta en la transparencia"

A semanas de conocerse que el oficialismo en la provincia de Buenos Aires habría hecho figurar como aportantes de la campaña electoral a cientos de personas que aseguraron no haber contribuido con, las repercusiones del escándalo continúan.



En este marco, el senador nacional y presidente del Consejo Nacional del PRO Humberto Schiavoni salió a defender a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, y dijo que "seguro no estaba al tanto de los aportantes".



"Ningún presidente de distrito ni candidato está al tanto de eso. Forma parte de los equipos de campaña que tienen su responsable económico-financiero. Estoy absolutamente seguro que no tiene la más mínima posibilidad tener información al día de eso", argumentó en declaraciones a Radio 10.



Sin embargo, al ser consultado sobre la irregularidad que destapó la investigación de El Destape, Schiavoni reconoció que "puede ser que se haya puesto la vara muy alta en cuanto a la transparencia". "No hay una mala fe, ni intención de infringir dolosamente la ley, es una dinámica que se dan en las campañas por los tiempos. Hay que revisar el sistema por nadie quiere que estas cosas pasen", señaló.



Vale recordar que, ante el escándalo, la gobernadora bonaerense echó a la contadora general de la provincia, María Fernanda Inza, que es también tesorera del PRO, y ordenó la apertura de una auditoría interna sobre la rendición de cuentas de los aportes políticos.