Liberaron a joven palestina detenida durante 8 meses por golpear a soldados israelíes

Ahed Tamimi, la adolescente convertida en ícono de la resistencia palestina por golpear e increpar a dos soldados israelíes, salió este domingo de la cárcel tras pasar ocho meses detenida y fue aclamada por una multitud al llegar a su pueblo, en Cisjordania ocupada.



La joven de 17 años y su madre, que también fue detenida tras el incidente, fueron trasladadas por soldados israelíes desde la prisión de Sharon hasta Nabi Saleh, en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde hace más de 50 años.



El momento de la liberación.



A su llegada al pueblo, se abrazaron llorando a los familiares y amigos que habían llegado a recibirlas. Luego la adolescente, su madre y su padre entraron a su casa bajo los gritos de la gente: "¡Queremos vivir en libertad!".



"La resistencia continúa hasta que termine la ocupación", dijo Tamimi, vitoreada por sus seguidores y frente a los numerosos periodistas reunidos en el lugar.







En una conferencia de prensa que ofreció poco después en el pueblo, Tamini dijo estar muy contenta de haber regresado con su familia, pero que "esa alegría se ve empañada porque sigue habiendo prisioneros detenidos".



Tamini se negó a responder preguntas de periodistas de medios israelíes por la cobertura injusta, según ella, de su causa.







Interrogada sobre su futuro, la joven dijo que quería estudiar Derecho para poder defender "la causa palestina".



Antes de la conferencia de prensa, Tamimi visitó a unos familiares que perdieron a un miembro de su familia en junio en enfrentamientos con soldados israelíes.



Luego se fue a Ramala, donde hizo una ofrenda floral en la tumba del líder palestino Yaser Arafat, y acudió a la sede de la Autoridad Palestina, donde se reunió con el presidente Mahmud Abas.



Según Abas, Tamimi es "un modelo de la lucha palestina por la libertad, la independencia y el establecimiento de nuestro propio Estado palestino", indicó un comunicado de la agencia de prensa palestina Wafa.



El presidente también aseguró que "la resistencia popular pacífica es la mejor arma para hacer frente a la arrogancia".



La joven fue detenida el 19 de diciembre de 2017, unos días después de la grabación del video en el que golpeaba a dos soldados israelíes que se convirtió en viral.



En las imágenes se la ve acercándose junto a su prima, Nur Tamimi, a dos soldados israelíes que estaba en el patio de su casa en Nabi Saleh, un pueblo en Cisjordania.



Las dos adolescentes les piden que se vayan y luego los golpean y les dan bofetadas.



Ahed Tamimi tenía 16 años cuando la arrestaron. El pasado 21 de marzo fue condenada a ocho meses de prisión. Su prima fue liberada en marzo.



La joven, cuya familia es conocida por su activismo contra la ocupación israelí, ya había estado implicada en varios incidentes con soldados.



Mientras muchos palestinos ven en Ahed Tamimi un ejemplo de valentía frente a los abusos israelíes en los territorios ocupados, muchos israelíes la consideran al contrario un ejemplo de cómo los palestinos incitan a sus jóvenes al odio.



El sábado la policía israelí detuvo a dos italianos y a un palestino por pintar en el muro de separación de Israel con Cisjordania un retrato gigante de Tamimi. Los tres fueron liberados el domingo.



El juicio de la adolescente ante un tribunal militar tuvo una gran cobertura mediática.



La condena de Tamimi (ocho meses de prisión) es casi tan importante como la del soldado israelí Elor Azaria, condenado a nueve meses por haber matado a un palestino herido en el suelo que no representaba ningún peligro.



"No se puede convertir a una pequeña terrorista en heroína, pero es lo que hemos hecho", dijo Oren Haza, un diputado del Likud (derecha conservadora), el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu.



"Es muy peligrosa (...) La mayoría de israelíes le dirán que la querrían ver en prisión durante 20 años", añadió.



Para los defensores de los derechos humanos, el caso de Tamimi ha puesto en relieve las prácticas de los tribunales militares israelíes con tasas de condena a los palestinos de hasta el 99%.



Como Cisjordania es un territorio ocupado militarmente por Israel, los palestinos que viven allí son juzgados por tribunales militares.



"Centenares de niños palestinos están entre rejas y no reciben ninguna atención", dijo el director de la oenegé Human Rights Watch (HRW) en Israel, Omar Shakir, denunciado los "malos tratos endémicos" a los menores.