Trump amenaza con un "shutdown" del Gobierno si demócratas no aprueban fondos para el muro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hoy con permitir un "cierre" del Gobierno si los demócratas se niegan a apoyar sus planes para la construcción de un muro en la frontera y otros cambios en la política inmigratoria.



La advertencia fue emitida por la red social Twitter, 100 días antes de las elecciones de medio término que tendrán lugar en noviembre.



"¡Estaría dispuesto a 'cerrar' el Gobierno si los demócratas no nos dan sus votos para la seguridad fronteriza, que incluye el muro!", dijo defendiendo una vez más un sistema de inmigración basado en el mérito.



El "cierre" del Gobierno tendría lugar si el Congreso y el presidente no acuerdan sobre el destino de los fondos para el nuevo año fiscal que comienza el 1 de octubre. El proceso implica el cierre de las oficinas gubernamentales que no son esenciales para el funcionamiento cotidiano de la Administración.



Para evitar el "cierre", Trump demanda que el Congreso garantice una inversión de miles de millones de dólares para la construcción de un muro en la frontera con México.



Además, exige cambios o eliminación de ciertas políticas de inmigración, como la lotería de visados o una disposición por la cual las personas detenidas mientras intentan cruzar ilegalmente la frontera queden en libertad hasta que sus casos sean atendidos por la Justicia.



Este año, el Gobierno federal de Estados Unidos "cerró" en dos ocasiones por breves períodos.