Salvaje agresión a mujer que se enfrentó a acosador callejero

Con el objetivo de denunciar el salvaje acoso callejero, una mujer publicó en las redes sociales un video que muestra la agresión que sufrió en París cuando fue golpeada en el rostro por un hombre al que había increpado por hacerle comentarios obscenos.



Todo comenzó con una entrada en Facebook. Marie Laguerre, de 22 años, contó el miércoles en esta red social, en una publicación acompañada por un video de la agresión, cómo un hombre la abordó el martes con "ruidos/comentarios/silbidos/movimientos de lengua sucios de una forma humillante y provocadora".



"Entonces, le dije: 'Cerrá el hocico', volviéndome sobre mis pasos. Yo no tolero este tipo de comportamientos. No puedo quedarme callada y nosotros no podemos callar", escribió en su publicación.



Pero "esto no le gustó a este hombre" agregó la joven que explicó que primero le lanzó un cenicero, después la siguió, y la "golpeó en la cara en mitad de la calle, a la luz del día, delante de decenas de testigos".



La publicación está acompañada de toda la escena filmada por una cámara de vigilancia del bar que está frente al lugar donde se produjo la agresión. En las imágenes se ve la agresión, seguida de la intervención de varios testigos que estaban en la terraza del café, que intentan hablar con el hombre después del incidente, y que le impiden volver a acercarse a la joven víctima. Finalmente el agresor termina por irse del lugar.



La joven interpuso una demanda ante la justicia. Interrogada por el diario Le Parisien, la víctima explicó que tenía lesiones en "el pómulo y la arcada dental" y afirmó que estaba "sobrepasada por el alcance del video", que fue compartido cientos de veces en Twitter y en Facebook (donde fue publicado en modo público), generando cientos de comentarios.