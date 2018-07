River siente que la AFA favorece a Boca y pone el grito en el cielo

Es cuestión de horas para que el uruguayo Lucas Olaza se convierta en nuevo jugador de Boca. El lateral se convertirá en el séptimo extranjero del plantel conducido por Guillermo Barros Schelotto, que espera un permiso especial de la AFA ya que el cupo máximo es de seis.



La idea de Boca es suspender el contrato del colombiano Frank Fabra, quien se rompió los ligamentos cruzados unos días antes que comience el Mundial de Rusia y estará sin jugar hasta fin de año, y que lo reemplace Olaza. Si bien este mecanismo no está reglamentado, la AFA le daría el visto bueno.



Ante esta situación, desde River, que pretendía contratar al lateral de Talleres, pusieron el grito en el cielo: "Es absolutamente insólito de acuerdo a lo que me dicen los abogados. No quebremos el espíritu deportivo. Si no, que haya un séptimo cupo para todos", manifestó el presidente, Rodolfo D´Onofrio en declaraciones formuladas a TyC Sports.



Luego, fue el turno del entrenador del "Millonario", Marcelo Gallardo: "El contexto es siempre raro en el fútbol argentino". Sin embargo, prefirió no ahondar demasiado: "Tengo que enfocarme en lo nuestro, seguimos con la energía de seguir comportándonos como corresponde, fuera y dentro de la cancha. Ese es el camino correcto".