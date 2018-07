El dólar sube dos centavos a $ 28,06

Luego de retroceder la semana pasada 27 centavos, en un contexto en el que mercado estuvo más calmo producto de las altas tasas en pesos, el dólar rebota este lunes dos centavos a $ 28,06 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



Se da en línea con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa sube 5 centavos y medio a $ 27,38.



En la plaza informal, el blue cae 15 centavos a $ 28,55, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.



En tanto, el "contado con liqui" descendió el último viernes 10 centavos a $ 27,37.



En el mercado de dinero entre bancos, el call-money se negoció en 37%. En swaps cambiarios se pactaron u$s 150 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el lunes y martes. "Hay muchos bancos e inversores que ya están saliendo de los futuros y cerrando el negocio pagando para el martes", dijeron desde ABC Mercado de Cambios.



Las tasas de Lebac en el circuito secundario se operaron la corta a 19 días con un rendimiento del 44%, y la de 117 días a 42,35%.



En el Rofex, donde se pactaron u$s 934 millones, el 66,9% se operaron para los plazos de julio y agosto a $ 27,429 y $ 28,415 con tasas del 34,73 % y 41,60%. Los plazos más cortos bajaron 8 centavos y los más largos tuvieron caídas de hasta 14 centavos.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron el jueves otros u$s 381 millones y terminaron la semana en u$s 58.100 millones.