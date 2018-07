La comunidad empresarial del G20 debate sobre economía digital

Informe de Cecilia Camarano.-



En el marco de la agenda que lleva adelante el G20 en Argentina, se realiza en el Polo Tecnológico un evento sobre Economía Digital, organizado por el B20 (Business 20).



El evento prevé abordar los siguientes: Inclusión Digital, Industria 4.0, impacto de tecnologías tales como Inteligencia Artificial y Big Data en la producción de manufacturas, alimentos, y desarrollo sustentable, el conocimiento basado en los nuevos modelos de negocios, industrias creativas y economías compartidas, brecha digital de género, y transformación del sector público (de analógico a digital)



En ese marco, el ministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao aseguró que actualmente se vive "un momento único en la historia de la humanidad en la que la supremacía de los países depende de la capacidad de producir y controlar la información".



Por su parte, Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y pymes añadió que "la revolución digital tiene un impacto en el mundo productivo; representa la oportunidad para que cualquier productor pyme pueda conocer lo que se está haciendo en el mundo (tanto lo bueno como lo malo), pero también implica desafíos, lo que lleva a tener muy presente cuál es el rol del Estado". En esa línea, explicó que "si nosotros no logramos que todos tengan acceso, se van a acrecentar las brechas".



Durante la exposición, Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y Chair del B20, mencionó: "Estamos muy satisfechos en el B20 con el trabajo que estamos haciendo. Cambio, velocidad, innovación y anticipación son las cuatro palabras cruciales para nosotros en esta materia". A su vez, destacó que "hay que sacarse el miedo a la tecnología".



A su turno, el ministro de Modernización Andrés Ibarra aseguró que "desde el Gobierno tenemos un compromiso respecto de lo que significa participar del multilateralismo y la gobernanza global. Para poder hacer open data es necesario que los gobiernos enfrenten la digitalización como eje central de las economías. El mundo está en esto. Tenemos que tomarlo como una oportunidad, más que como una amenaza".



El titular de Modernización agregó que "hay una agenda digital que estamos construyendo todos los países en el mundo, y para esto necesitamos nutrirnos del sector privado". Además, informó que "en Argentina menos del 60% de los hogares está conectado a banda ancha y tenemos un gran problema de conectividad, debajo de países de la región y de países de la UE. Hay un 30% a 40% de excluidos en esta materia".



Finalmente, anunció que son "tres los ejes de trabajo: iniciativa de la construcción de gobiernos digitales (en los próximos días y a través de un decreto todos los trámites van a ser digitales); el segundo es la Economía Digital, y el tercero, el Talento Digital".



Luego de que hablaran los ministros y el Chair Funes de Rioja, disertaron Jacobo Cohen Imach, Senior VP of Mercado Libre, y María Inés Baqué, Secretaria de Gestión e Innovación de Modernización.



El primero señaló fintech como una de las prioridades de Mercado Libre: "Estamos viendo un punto de inflación en términos de fintech. La gente tiene miedo por diferentes razones, pero es un gran vehículo para la inclusión financiera".



También pidió a las compañías privadas forzar la discusión entre Estados sobre fintech y digitalización financiera. "Es responsabilidad de las empresas, muchas veces aseguran que no quieren involucrarse en temas de Gobierno pero después se quejan porque no saben qué se está haciendo en la materia".



Otra de las prioridades que remarcó, como era de esperarse, fue el e-commerce: es la democratización del comercio, porque todos pueden vender al mismo tiempo, todos pueden ofrecer sus servicios.



María Inés Baque es la única mujer anunciada en todo el evento. Habló sobre mujer y tecnología: "Ésta no es una cuestión de DDHH sino que debemos emplear a las mujeres porque nos estamos perdiendo de un mayor crecimiento de las economías, y porque estamos desperdiciando talentos". "El desafío en materia de género es doble, porque debemos promover el ingreso de las mujeres en carreras y el trabajo pero además debemos incluirlas en el uso de las habilidades digitales", añadió.