Lanús debuta en la Copa Argentina ante Douglas Haig con un equipo alternativo

Lanús se enfrentará a Douglas Haig de Pergamino en un partido correspondiente a los 32avos de Final de la Copa Argentina en el cual buscará un triunfo que le permita dejar atrás la eliminación de la Copa Sudamericana.

El encuentro se jugará a partir de las 21.10 en el estadio Norberto Tomaghello (Defensa y Justicia), será controlado por el árbitro Pablo Echavarría e irá televisado por la señal deportiva de cable TyC Sports.



Lanús viene de quedar eliminado de la Copa Sudamericana tras perder por penales ante Junior de Barranquilla y para jugar ante el elenco de Pergamino tendrá algunas bajas importantes mientras que además será el último partido del arquero Esteban Andrada con el "granate".



Andrada se despedirá de Lanús ya que, si todo marcha sobre rieles, el próximo martes se haría la revisión médica para convertirse en refuerzo de Boca, mientras que al elenco dirigido por Ezequiel Carboni llegará Guillermo Sara proveniente del club de La Ribera.



En cuanto al equipo, Carboni hará seis modificaciones con respecto a los once que empezaron jugando frente a Junior y las mismas serán: Nicolás Thaller, Gastón Lodico, Leandro Maciel, Jorge Pereyra Díaz, Joel Martínez y Lucas Vera por Marcelo Herrera, Fernando Coniglio, Marcos Pinto, Fernando Barrientos, Tomás Belmonte y Gonzalo Di Renzo.



El conjunto de Pergamino intentará eliminar a Lanús para dar la sorpresa en la Copa Argentina y el entrenador Rubén Rosello contará con uno de sus refuerzos para poner en el elenco inicial.



Se trata de Pablo Labbate, de 26 años, surgido de la cantera del club pergaminenses y con último paso por Rivadavia de Lincoln, y que se sumó a Douglas Haig para disputar el próximo Torneo Federal A.



En tanto, Rosello, quien era el ayudante de campo de Hugo Di Ganghi y se hizo cargo del equipo tras la ida del mencionado entrenador, no tendría disponible al defensor Jerónimo Casadidio.



El futbolista sufrió un esguince de tobillo por lo cual no sería de la partida ante Lanús y en su reemplazo entraría Agustín Pezzi.