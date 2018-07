Absolvieron al juez que liberó al femicida de Micaela García

El Jury de Enjuiciamiento contra el juez Carlos Rossi, que liberó en forma anticipada a quien luego sería el asesino de Micaela García, decidió absolver al magistrado de la acusación por presunto mal desempeño de sus funciones.



La determinación la tomó el Jurado integrado por los jueces Germán Carlomagno, Daniel Carubia y Miguel Giorgio, el senador Daniel Olano, la diputada Ester González, y los abogados Jorge Campos y Roberto Beherán.



El Procurador General de la Provincia, Jorge García, se hizo cargo de la parte acusatoria y la Defensa estuvo dirigida por Miguel Cullen.



Justamente García había señalado que Rossi no había incurrido en mal desempeño alguno al liberar en forma anticipada a Sebastián Wagner y ello derivó luego en la absolución, ya que no hizo acusación alguna y consideró que fue correcto el proceder del magistrado.



De esa manera, la defensa de Rossi señaló al Jurado que, al no haber acusación, el proceso perdía sentido y le indicó que si dictaban condena iban a violar principios constitucionales e internacionales.







Fuentes judiciales señalaron que la decisión del Jurado fue 4-3 en favor de la absolución, ya que los tres jueces del Superior Tribunal entrerriano, Carlomagno, Carubia y Giorgo, más el abogado Beheran apoyaron la absolución, mientras que el senador Olano, la diputada González y el abogado Campos votaron por la condena.



Asimismo, se ordenó restituir al juez en el cargo a partir de este mismo martes y reintegrarle los montos retenidos, a la vez que programó la lectura de los fundamentos para el próximo 29 de agosto.



Rossi había llegado al jury imputado por "mal desempeño" de sus funciones por haber anticipado la libertad de Wagner en 2016.



Luego de permanecer nueve meses en libertad, el ex convicto atacó a Micaela García a la salida de un boliche, la violó y la mató, por lo que fue detenido días después y a fines de 2017 fue condenado a prisión perpetua.