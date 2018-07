¿El arco de Boca está seguro? Andrada tuvo una floja tarea en su despedida de Lanús

Esteban Andrada se despidió de Lanús con el triunfo por penales frente a Douglas Haig por los 32avos de final de la Copa Argentina. Ya con las maletas listas para partir hacia el arco de Boca, tuvo una floja actuación, que dejó más dudas que certezas.



A los diez minutos de juego, una pelota que parecía fácil para dominar con los pies se le terminó complicando y por poco no termina en gol de los de Pergamino.



En el segundo tiempo, el "Granate" encaminaba su triunfo cuando a falta de 12 minutos le empataron. Un pelotazo le cayó a Duma y el arquero no le achicó bien el ángulo en el mano a mano.



Andrada firmará el vínculo por cuatro años, según lo acordado con la dirigencia del club "xeneize". El martes por la mañana se realizará la revisión médica y luego se sumará al plantel.



Boca le pagará a Lanús u$s 5 millones y la cesión de Guillermo Sara, quien a su vez sigue gestionando el contrato. Si se cae el pase del arquero al "Granate", la institución de la Ribera deberá abonar un monto extra.