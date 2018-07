Se filtraron en las redes dos nuevos prototipos de iPhone

Las redes sociales volvieron a ser el escenario de una filtración de imágenes de las próximas versiones del iPhone, el teléfono de la firma Apple, que serían presentados en septiembre.



Los prototipos en cuestión son del iPhone X Plus con pantalla de 6,5 pulgadas y un iPhone estándar de 6,1 pulgadas. Las fotografías muestran que el modelo Plus, en color blanco, tiene una cámara doble, al tiempo que la versión estándar está equipada con una cámara simple. Un detalle: el sensor digital Touch ID no parece estar presente en ninguno de los prototipos.



El autor de la divulgación es el diseñador gráfico Benjamin Geskin, quien anteriormente ya fue responsable de filtraciones similares, como en el caso del iPhone 8.