Segovia aclaró los motivos de su viaje al Vaticano

En el marco del conflicto sindical que mantiene la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTPSyP) con el Gobierno tras el pedido de reapertura de paritarias, el referente de los trabajadores Néstor Segovia explicó los motivos de su viaje a Roma, y dijo que se trata de "algo espiritual".



"Yo me sentí muy mal por el odio visceral que hay contra los trabajadores. Hay muchas cosas que me hicieron mal personalmente", argumentó en declaraciones a radio La Red.



"Esto es algo espiritual de un cristiano con problemas de salud después de tanta discriminación", explicó Segovia, al tiempo que añadió: "Injustamente fui preso, la discriminación por ser gordo, las cargadas (...) Soy muy cristiano, expliqué lo que me pasó y me fui a la Iglesia a pedir por mi vida".



Sobre la reunión de la que da cuenta hoy Ámbito Financiero con el Papa Francisco, Segovia dijo que no se produjo y afirmó que el encuentro que estaba previsto para hoy quizás no se lleve a cabo a raíz de la revelación de este medio sobre el contenido del cónclave.



Asimismo, sostuvo que el viaje lo pagó con su sueldo y que lo sacó en 15 cuotas con su tarjeta de crédito. "No soy un vividor de los trabajadores", apuntó Néstor Segovia.