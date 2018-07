Siete equipos argentinos, entre los cincuenta más valiosos de América

Según publicó la revista Forbes México, siete equipos argentinos se encuentran entre los cincuenta más valiosos de América. Ellos son River, Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo, Vélez y Estudiantes de la Plata.



River y Boca son los únicos dos equipos nacionales que integran el Top 10. Los de Núñez aparecen novenos del ranking con un valor de mercado de u$s 219.1 millones, mientras que su clásico rival figura un escalón más atrás tasado en u$s 213.1 millones.



De River, remarca que su crecimiento económico es gracias a la gestión de Marcelo Gallardo como entrenador, que llevó a la institución a ganar muchos títulos y a capitalizar sus jugadores. Por el lado de Boca destacan que vendió camisetas en el último año por u$s 2,3 millones y que tiene un plantel de u$s 122 millones, el tercero más valioso de la región.



En el puesto 21 se ubica Independiente (u$s 136.3 millones) y en el 29 Racing (u$s 91.3 millones). San Lorenzo (u$s 68.8 millones) figura en el puesto 38, Vélez (u$s 57.6 millones) en el 57 y Estudiantes (u$s 53 millones) en el 48.



Para armar el ranking, Forbes México toma en cuenta el valor del plantel (sin contar los que están a préstamo), valor de la marca y costo del estadio (si es propiedad de la institución).



El Top 10 de los clubes más valiosos de América:

1. Corinthians (Brasil) / u$s 462.2 millones

2. Palmeiras (Brasil) / u$s 424.1 millones

3. Los Angeles FC (Estados Unidos) / u$s 406 millones

4. New England Revolution (Estados Unidos) / u$s 351.2 millones

5. Gremio (Brasil) / u$s 313 millones

6. Chivas (México) / u$s 297.1 millones

7. Monterrey (México) / u$s 281.8 millones

8. New York Red Bulls (Estados Unidos) / u$s 264.1 millones

9. River (Argentina) / u$s 219.1 millones

10. Boca (Argentina ) / u$s 213.1 millones

---

21. Independiente (Argentina) u$s 136.3 millones

29. Racing (Argentina) u$s 91.3 millones

38. San Lorenzo (Argentina) u$s 68.8 millones

45. Vélez Sarsfield (Argentina) u$s 57.6 millones

48. Estudiantes (Argentina) u$s 53 millones