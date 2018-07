Lifschitz: "No queremos apresurarnos con la fórmula para el 2019"

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, se refirió al escenario electoral para el próximo año y dijo no querer apresurarse con la fórmula para 2019. "Hay que avanzar de manera responsable y no generar expectativas desmedidas", señaló.



"Confiamos mucho en la participación de los sectores más independientes vinculados a la sociedad civil que tienen una mirada política", dijo en declaraciones a Radio AM530.



En este marco, el gobernador de Santa Fe aseguró que en los últimos meses mantuvo "muchas reuniones" y "un diálogo frecuente" con Margarita Stolbizer. "Tratamos de unificar posiciones respecto de algunos temas", explicó.



"Nuestra idea es que surjan propuestas alternativas, hay buena predisposición de distintos dirigentes. Falta formalizar los últimos pasos", sostuvo.



Asimismo, consideró que es necesario "apuntar a estas nuevas formas de representación que la gente está buscando y no se adoptan a los partidos políticos". "No podemos partir de la nada, cada uno tiene su propia historia política. Hay algunos más vinculados al peronismo y otros al radicalismo. Necesitamos construir una síntesis que pueda recoger lo mejor de cada partido", añadió.



Consultado acerca de la situación económica actual, sostuvo que "hay que ir generando empleo porque el ajuste sino va a ser brutal". "Algunos de los recortes que propone el Estado los pueden hacer con decretos, otros requieren una ley. Es necesario avanzar en el camino de reducción del déficit pero no se puede analizar de manera aislada", añadió.