En la última rueda de julio, el dólar opera casi estable a $ 28,02 (mayorista sube)

En medio de una creciente incertidumbre sobre la marcha de la economía y una debilidad cambiaria en los mercados emergentes, el dólar termina julio casi estable a $ 28,02 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



Es en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa terminó julio con un descenso de $ 1,44 (- 5%), una tendencia que no se registraba desde noviembre pasado en medio de una creciente desconfianza sobre la marcha de la economía doméstica y una debilidad cambiaria en los mercados emergentes.



La divisa, no obstante, terminó este martes con un avance de 15 centavos y medio a $ 27,41 debido a que sintió el impacto de una mayor demanda asociada a cerrar posiciones de fin de mes.



Como es habitual, el Banco Central subastó, a cuenta del Tesoro, los u$s 100 millones provenientes del acuerdo Stand By con el FMI. El precio promedio de corte se ubicó en $ 27.3505, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27.3400.



En la plaza informal, el blue retrocede 20 centavos a $ 28,45, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron este lunes u$s 11 millones hasta los u$s 58.084 millones.