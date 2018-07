¿Cuáles son los aumentos de tarifas que se vienen en agosto?

La inflación y el déficit fiscal siguen siendo una preocupación latente para el gobierno del presidente Mauricio Macri. Con el objetivo de reducir el gasto mediante la quita de subsidios, el oficialismo avanzará en agosto con los anunciados aumentos de tarifas, aunque con la consecuente presión que ejercerán sobre los precios de la economía.



Entre las subas previstas para el octavo mes del año se encuentra la de las prepagas, que aumentarán un 7,5% a partir del miércoles.



La decisión se dio a conocer a través de la resolución 1239/2018, publicada el 29 de junio el Boletín Oficial con la firma del ministro de Salud, Adolfo Rubinstein.



El Poder Ejecutivo justificó la medida al indicar que la Superintendencia de Servicios de Salud "evaluó la caracterización del sector de las Empresas de Medicina Prepaga y revisó el incremento de costos del sector".



La de agosto será la tercera suba que sufrirán las cuotas de la medicina prepaga en lo que va del año y en el acumulado suma 19%. El primer aumento, del 4%, se registró en febrero, y un nuevo incremento, del 7,5%, se aplicó en junio.



Durante el año pasado, el Gobierno había autorizado cinco incrementos en las cuotas: 5% en febrero, 5% en julio, 6% en agosto, 5% en septiembre y 6% en diciembre, un total del 27%.



• Luz y gas



Entre hoy y mañana, el ministro de Energía, Javier Iguacel, anunciará aumentos de tarifas de electricidad y gas, según trascendió ayer. La versión encontraría fundamento en la necesidad urgente del gobierno de reducir el gasto fiscal.



En cuanto a que el aumento en la electricidad será inferior al 30%, según dijo Iguacel en un programa de televisión, hay que considerar por un lado el precio de la energía y por el otro el transporte y distribución, y que el primero representa el 40% de la factura con impuestos, y el segundo el 38% aproximadamente.



• Colectivos y trenes



Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, anunció el último viernes nuevos aumentos en las tarifas de colectivos y trenes del AMBA para los próximos tres meses.



De esta manera, el pasaje mínimo de colectivo subirá 30% entre agosto y octubre próximos, a razón de $ 1 por mes.



Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo en el área metropolitana de Buenos Aires pasará de costar $ 10 a $ 13, en tres meses. En el caso del tren, el pasaje aumentará entre $ 0,50 y $ 0,75 mensuales durante tres meses, a partir del miércoles. El incremento total del boleto será de entre $ 1,50 y $ 2,25, según la línea, cuando se complete el ajuste.



En los ramales Mitre, Sarmiento y San Martín, la suba total será de 29,6%; en el Roca y Belgrano Sur será de 69,2% y en el Belgrano Norte será de 46,1%. A su vez, en el Urquiza, el aumento alcanzará el 64,2% en octubre.



En la Línea Belgrano Sur, Roca y Urquiza, el incremento será de $0,75 por mes, mientras que el Belgrano Norte avanzará $0,50. Por su parte, las líneas San Martín, Sarmiento y Mitre subirán $0,75 en agosto y septiembre, al tiempo que lo harán $0,50 en octubre.



• Combustibles



Este martes se conoció que la Casa Rosada, a través del ministro de Energía, Javier Iguacel, autorizó otro incremento de combustibles, que para la versión Súper será de entre 5% y 6%, mientras que la Premium rondará el 7%.



El valor del gasoil acompañará esos porcentajes, aunque no se descarta que el aumento sea mayor. "Hace un año teníamos la sequía y no se vendía nada, ahora hay mayor demanda, el campo está en movimiento", explicaron las fuentes consultadas para este medio.



Si se aplica un 6% en la Súper a $ 29,80 por litro en las YPF de la ciudad de Buenos Aires, los estacioneros calcularon que el desfasaje se mantendría en 24%, con el Brent a u$s 74,63 y el dólar a $ 27,90.



• Autos 0 kilómetro



Pese a la caída de las ventas, los autos siguen aumentando. Tal como anticipó Ámbito Financiero, desde mañana, los precios de los autos 0 kilómetro tendrán otro fuerte ajuste, como consecuencia del reacomodamiento de los valores que están realizando los fabricantes a raíz de la suba del dólar de los últimos dos meses.



A las redes de concesionarias comenzaron a llegar el lunes las nuevas listas con incrementos que llegan al 7% para agosto. Con este nuevo salto, hay modelos que subieron en lo que va del año más de 40%.