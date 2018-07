"Me tienen re cansado con Boca, cansadísimo"

El arquero del América de México, Agustín Marchesín, explotó tras que se lo vinculara nuevamente con Boca: "Me tienen re cansado, cansadísimo".



"Primero que no hubo nada, me han escritos muchos periodistas para ver si era verdad que iba a pedir mi salida. Te lo pueden decir los dirigentes. Yo luché muchísimo para llegar a un equipo como el América, a un equipo grande. Estoy viviendo realidades muy significativas para mí, estoy muy bien", aseguró Marchesín a la prensa mexicana.



Luego, descartó haber tenido cualquier tipo de contacto con Boca: "No hablé con Guillermo (Barros Schelotto). Se ha especulado mucho, se ha usado mucho mi nombre en Argentina, no sé por qué, con qué intención. Pero yo estoy muy bien acá en América, estoy muy feliz. No pienso en otra cosa que no sea en los campeonatos que vamos a jugar".



"Nunca vino Boca, nunca hablaron con nadie, se lo pueden decir los dirigentes. En ningún momento pedí mi salida como se había dicho. En Santos sí la pedí porque se portaron mal conmigo. Pero acá estoy muy contento", cerró el arquero.