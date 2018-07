Defensa y Justicia busca hacer valer la ventaja y sacar el pase a octavos en la altura

Con dos goles de ventaja, Defensa y Justicia buscará en la altura de Quito cerrar la serie frente a El Nacional, para avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.



El encuentro se disputará a partir de las 19.30 en el estadio olímpico "Atahualpa", con arbitraje del paraguayo Eber Aquino, asistido por sus compatriotas Eduardo Cardozo y Milciades Saldivar, y televisación de Fox Sports.



Los dirigidos por Sebastián Beccacece lograron imponer su verticalidad en el encuentro de ida en Florencio Varela, por lo que los dos goles de ventaja le dan algo de tranquilidad.



El plantel llegará el mismo martes a Quito, para tratar de contrarrestar los efectos de los 2800 metros de altura sobre el nivel del mar.



La altura, según consideró el defensor Christian Almeida, podría complicar el encuentro.



"No he tenido la chance de jugar en la altura. Por lo que averigüé se complica, ellos van a salir a darle mayor ritmo, va a ser distinto al partido en Argentina. Pero allá iremos", señaló Almeida, según una entrevista publicada por Defensa y Justicia en su página oficial.



Almeida, quien selló la victoria en el encuentro de ida, está convocado para el duelo del martes.



Aunque tienen a uno de sus mejores jugadores en buena condición, Beccacece no tendrá disponible por lesión a Nicolás Fernández, que puso el primer tanto ante El Nacional en el partido anterior, y de Lisandro Martínez.



Del otro lado, El Nacional de Ecuador protagonizó una "película de terror" en el torneo local el último fin de semana, al igualar 3-3 con Delfín, que remontó un 0-3 en los últimos veinte minutos de juego.



"El primer tiempo (fue) espectacular y el otro una película de terror", lamentó el entrenador uruguayo Eduardo Favaro en una rueda de prensa, al evaluar el desempeño de sus jugadores.



Favaro sabe que es hora de despertar de la pesadilla del torneo local, en el que su equipo marcha noveno entre 12 equipos.



"Tenemos que ser más consistentes, tener otro carácter e ir a buscar, mejorar y cambiar los resultados en esta racha negativa", afirmó.



La estrategia de los ecuatorianos es ser protagonistas en la cancha desde el primer tiempo con mucha presión y no perder el horizonte frente a los ataques del contrincante.



Para agregar un poco de drama a la situación de los puros criollos, el elenco aún trata de recuperar al ciento por ciento a dos de sus jugadores que tuvieron lesiones recientemente.



El delantero Manuel Balda y mediocampista Christian Cordero siguen adaptándose al ritmo que demanda la cancha.