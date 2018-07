Con varios frentes abiertos, Carrió vuelve a la Rosada

"Lilita hoy viene a la Rosada" comentó como al pasar una alta fuente oficial al tiempo que se ataja y aclara "viene a ver a Fernando Sánchez". En principio su visita está prevista en horas de la tarde y no se descarta que Carrió sea recibida por el jefe de Gabinete, Marcos Peña y otras autoridades. Además, el presidente Mauricio Macri tendrá su actividad concentrada en la sede presidencial y bien puede ocurrir que pase a saludarla.



Temas a conversar no faltarán. Desde los aumentos tarifarios, la situación social, el rol de las Fuerzas Armadas y por supuesto, el proyecto de legalización del aborto cuya votación en el Senado está complicada. Cabe recordar que la diputada es una opositora total al proyecto.



Desde su última visita a principios de mayo se produjeron muchos cambios que van desde la salida de gabinete del entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, del ministro de Producción, Cabrera y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger. El dólar recién comenzaba su escalada y aún no se conocía que el Gobierno solicitaría un préstamo al FMI.



Previamente fue a visitar al entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren e incluso se sacó una foto en el despacho de la cartera de Energía. En esa oportunidad, la visita de Carrió a la Rosada respondió a la intención de "llevar tranquilidad a toda la sociedad argentina".



En tanto, esta visita que, en principio es solo para encontrarse con el Secretario de Fortalecimiento Institucional. Fernando Sánchez, no es casual en momentos que se anuncian aumentos de tarifas. Se supone que la presencia de la aliada de Cambiemos en la Casa Rosada es un muestra clara de respaldo a la gestión presidencial.



En mayo la diputada intentó "tranquilizar" prometiendo que la cotización de la moneda estadounidense, iba a " volver a la normalidad", y aseguró que el dólar "no puede estar a menos de 20, porque si no tenemos exportaciones y no hay empleo, hay crisis de la industria".



Explicó que la suba de la divisa obedecía "a la guerra comercial mundial" que se está llevando a cabo entre las principales potencias económicas.



Respecto de los aumentos de las tarifas de servicios públicos en mayo prometía: "El aplanamiento está garantizado (es decir que los aumentos iban a ser escalonados). Y hay muchos millones con Tarifa Social. Y, ante la suba de los precios aconsejó a la población "no le compre a los que remarcan precios, y se puso como ejemplo: "Yo no voy más a los supermercados. Los ciudadanos tenemos que buscar mercados. Nosotros compramos en cualquier lado y nos quejamos", afirmó.