Solá: "Lo más justo sería que el candidato del peronismo se dirima en internas"

"Estamos en una situación de emergencia donde hacer política como hecho cotidiano no tiene nada que ver con una situación normal. Parece normal, pero la Argentina se está cayendo a pedazos". Así de crudo fue el panorama que trazó el diputado Felipe Solá, quien con traje de candidato presentó un plan de 35 puntos para "salir de la crisis" económica, que, afirmó, espera que sea un "elemento de unidad" para que el peronismo se encolumne y dirima en una interna el postulante presidencial para 2019.



En una conferencia de prensa en la tradicional confitería La Puerto Rico, ubicada a pocas cuadras de Casa Rosada, Solá consideró que "el próximo Gobierno tiene que ser fuerte políticamente, tiene que tener solidez, y ser abierto y no dogmático", por lo que, afirmó, estará junto a quienes coincidan con esa visión y el diagnósticos frente a cómo enfrentar la situación de la economía.



Consultado por ámbito.com sobre si su propuesta del plan económico "alternativo" puede ser un paso inicial en el camino de la unidad del peronismo, Solá respondió: "Espero que sí. Asumo parte de la responsabilidad y aporto esto como elemento de unión, sino solo tenemos fotos. La producción de fotos con alguien no conduce más que a una situación liviana en algo que para la gente es muy pesado".



Respecto a cómo definirá el peronismo a su candidato presidencial, el exgobernador bonaerense consideró que "lo más justo es que se dirima en una interna". Evitó poner nombres en esa posible interna -¿Cristina de Kirchner? ¿Sergio Massa? ¿Juan Manuel Urtubey?- pero reiteró: "Lo que hay que lograr es un gobierno sólido para el futuro".



Previo a la presentación, Solá pasó por Casa Rosada para dejar su propuesta de plan de 35 puntos económicos y sociales. Lo dejó en Mesa de Entradas y ahora se dedicará a compartirlo con el resto de las fuerzas políticas, entidades industriales, sociales y universidades. Lo acompañaron el extitular del BCRA, Arnaldo Bocco; el diputado Fernando Ascencio; el rector de la UMET, Nicolás Trotta; y la investigadora Laura Sirotzky.



Solá presentó el plan de 35 propuestas para que la Argentina pueda "salir de la crisis" sin tener que aplicar un severo ajuste fiscal. "Un modelo que exporta ahorro e importa deuda no puede tener otro final que el de una crisis profunda en todos los órdenes y manifestaciones de la vida comunitaria", dijo. "La receta del FMI nos lleva a más ajuste", disparó.



Entre las propuestas se incluye restituir las retenciones a la minería (con control de sus declaraciones juradas de producción); restablecer los impuestos que gravan la riqueza hacia la constitución de un impuesto al patrimonio neto y a los ingresos de las personas físicas; un impuesto a los bienes suntuosos (aplicar 27% a compras mayores al $ 1 millón); reemplazar los impuestos a los contribuyentes de la 4° categoría (empleados en relación de dependencia que pagan Ganancias) por un impuesto a los ingresos; impuesto a la herencia; entre otras medidas.



También, para reducir la fuga de dólares, Solá recomendó establecer un impuesto del 25% al consumo con tarjetas de crédito en el exterior, incluyendo la compra de pasajes (con una alícuota móvil en función del índice del tipo de cambio); establecer límites mensuales a la compra de divisas; y restaurar la obligatoriedad de la liquidación de divisas generadas por las exportaciones en el mercado en un tiempo cuyo plazo promedio debería ser de 180 días.



Otro punto relevante es que el busca evitar la "bicicleta financiera", fijando un plazo de un año de estadía mínima de inversores financieros residentes (que ingresan fondos del exterior) como no residentes que se aplican para la compra de LEBAC y LETES u otros activos financieros, tendiente a atenuar la volatilidad del sistema financiero y cambiario.



Sola le pidió a Macri que revise la política de tipo de cambio libre y que amplíe la intervención diaria en el mercado de cambios general y el que opera el Banco Central. Y también formuló la necesidad de revisar el punto de referencia estructural 7 del acuerdo firmado con el FMI que establece la compra de las letras intransferibles en manos del BCRA -que devengan tasas muy bajas de interés- para "sanear su hoja de balance" porque requiere que el Tesoro emita títulos a tasa de mercado en dólares.



Para las pymes, el diputado propuso moratorias para deudas tributarias y previsionales con 10 años de plazo como establece la Ley, y desarmar el sistema de embargos a los pequeños contribuyentes con atrasos y convocarlos a financiar sus pagos en períodos que les permitan reinsertarse en las normales actividades comerciales y productivas.