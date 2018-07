Tensión entre Gobierno y Moyano no cede: Trabajo pidió a la Justicia que se ejecute multa a Camioneros

La tensa calma entre el Gobierno y el clan Moyano no da tregua. El Ministerio de Trabajo presentó en la Justicia un pedido de ejecución de la sanción impuesta al sindicato de Camioneros por el supuesto incumplimiento de una conciliación obligatoria.



Se trata de una millonaria multa que alcanza los $ 810 millones y que le fue impuesta al sindicato diez días atrás. El pedido se hizo luego de que el jefe del sindicato se mantuviera en su postura de no abonar la multa y apelación en la Justicia.



A través de un comunicado, la cartera laboral anunció que la presentación se hizo efectiva este lunes ante la Justicia Nacional del Trabajo. En ese contexto, desde la calle Alem anticiparon que "se encuentra en curso un segundo procedimiento sancionatorio" contra Camioneros por el incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada el día martes 5 de junio de 2018. Desde Trabajo anunciaron que el próximo viernes "se realizará una audiencia para que los representantes del gremio realicen su descargo".



Por lo pronto, funcionarios de la cartera laboral insistieron en que las organizaciones sindicales deben hacer el depósito por el valor de la sanción y recién después puede apelar la multa.



El 19 de julio pasado, Trabajo fijó una multa de casi 810 millones de pesos por el incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada el 26 de diciembre de 2017, durante una protesta de Camioneros en reclamo de un bono de fin de año.



El monto se estableció según la ley 25.212, que indica que el cálculo es del 50% del salario mínimo vital y móvil al momento del incumplimiento ($4.430) multiplicado por la cantidad de afiliados (182.797).



Tras estas disposición, Hugo Moyano sostuvo que su gremio no iba a pagar la multa (el plazo vencía el jueves último) y su hijo Pablo amenazó con lanzar un paro nacional, al tiempo que denunció "persecución" del Gobierno contra ese sindicato.