Pobre desempeño de empresas en acceso al "Botón de baja" para servicios de telefonía, Internet y televisión

Desde el 28 de julio pasado las empresas que brinden de telefonía (fija y móvil), Internet y televisión (satelital o cable) están obligadas a brindarles a sus clientes el "Botón de baja" del servicio en el primer acceso a sus sitios web. Por lo pronto, casi todas las compañías cumplieron con la resolución dispuesta por la Secretaría de Comercio, encontrar el link para facilitar la baja del servicio no es tan sencilla, simple y ágil como se prometía.



Sólo Claro y DirecTV presentan el "Botón de baja" en la cabecera de su sitio web, facilitando así la rápida visualización del link para prescindir del servicio. Por su parte, Movistar (Telefónica y Speedy) también colocó el link de baja en el primer acceso, pero hallarlo en la portada del sitio requiere de un poco de destreza ya que se encuentra promediando la mitad del sitio.



En tanto, Cablevisión ofrece a sus clientes el "Botón de baja" en la portada de su sitio web. Sin embargo, identificarlo también puede ser una tarea compleja ya que se encuentra sobre la parte inferior izquierda con la leyenda escrita en un sobre impreso blanco, poco útil para una web.



Telecom fue la empresa que no pasó satisfactoriamente el examen. Tanto Personal como Arnet muestran el "Botón de baja" sólo a pie de página por lo que hallar el link para prescindir de sendos servicios puede convertirse en una tarea de detective.



Sin embargo, hubo dos empresas que hasta el momento incumplieron la norma: Telecentro y Telered. Ambas compañías que prestan servicio de televisión por cable e Internet fija aún no colocaron el "Botón de baja" en la página web. Al respecto, desde Defensa del Consumidor indicaron a ámbito.com que "ya se iniciaron los sumarios" a las compañías que no cumplieron con la resolución. De acuerdo a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor las multas pueden llegar hasta a los $ 5 millones.



Vale recordar que la Resolución N° 316/2018 impulsada por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, organismo dependiente de la Secretaría de Comercio de la Nación, establece que los proveedores de los rubros de telefonía fija y móvil, Internet, televisión satelital y por cable que posean página web deberán tener "a simple vista y en el primer acceso, el link mediante el cual el consumidor podrá solicitar la baja del servicio contratado".



"Nuestras estadísticas muestran que los consumidores encuentran difícil dar de baja servicios que contrataron. El "Botón de Baja" fue pensado para simplificar esos trámites", señaló Fernando Blanco Muiño, director nacional de Defensa del Consumidor, en diálogo con este medio. Al respecto, el funcionario destacó los "avances" realizados en los últimos meses y se mostró optimista respecto al futuro inmediato. "Vamos a seguir de cerca a las empresas para que cumplan con la norma", destacó. En ese sentido, Blanco Muiño anticipó que ya se iniciaron reuniones con las provincias para que coordinen la implementación de la resolución en todo el país.



De acuerdo a la oficina, de enero de 2017 a junio de 2018, las quejas de los consumidores por problemas relacionados a la baja de servicios sumaron 12.085 reclamos. Dentro del rubro "Servicios de Comunicaciones" representó el 21% de las denuncias.



Entre los problemas más comunes, los consumidores se quejan de no encontrar el sitio o canal adecuado para pedir la baja y/o la posterior concreción de la cancelación. Las empresas dispusieron de 60 días para cumplir con lo establecido por la norma.