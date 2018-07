Aborto: el "no" sumó más votos y sólo quedan tres indecisos

El proyecto de aborto legal en la Cámara de Senadores está entrando en la recta final, a una semana y un día de que la iniciativa llegue al recinto, y ya sólo quedan tres legisladores indecisos.



Con esta leve incertidumbre, los números arrojan una leve ventaja para el "no" -con 36 votos- mientras el "sí" -con 32- negocia a contrarreloj modificaciones al proyecto para que vuelva a Diputados.



Sólo quedan cuatro senadores sin definir su posición: el tucumano, José Alperovich; el salteño, Juan Carlos Romero y el santafesino, Omar Perotti.



En las últimas horas, los senadores radicales Ángel Rozas (Chaco) y María Belén Tapia (Santa Cruz) y la legisladora justicialista Inés Blas confirmaron que votarán en contra del proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y sumaron dos nuevos votos en contra.



"He analizado las distintas posturas que se han dado en el debate y mi posición es votar en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo", sostuvo Rozas a través de un comunicado de prensa.



Por su parte, Tapia confirmó que va a "rechazar completamente el proyecto que viene de Diputados", en declaraciones a una radio de la ciudad de Caleta Olivia.



Rozas y Tapia se sumaron al santafesino Carlos Reutemann y al pampeano Carlos Marino que también definieron su voto negativo entre este domingo y el lunes.



Esta posición se refuerza al conocerse que el senador riojano Carlos Menem, de quien se especulaban que podía faltar a la sesión, finalmente ratificó que concurrirá el 8 de agosto al recinto para votar en negativo.



Así, el "no" suma 36 votos, entre los que se incluye a la puntana María Eugenia Catalfamo, que podría ausentarse porque cursa un embarazo avanzado. Además, la neuquina Lucila Crexell anunció que se abstendrá.



En tanto, de los 32 legisladores que se manifestaron a favor de la iniciativa, cinco de ellos -los tres cordobeses Carlos Caserio (PJ), Ernesto Martínez (PRO) y Laura Rodríguez Machado (PRO), a los que se sumaron el senador chaqueño Eduardo Aguilar (PJ) y el neuquino Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino)- plantearon la necesidad de hacerle modificaciones al proyecto.



Esta sería por estas horas, la estrategia que estaría siguiendo el "sí" para tratar de abroquelar voluntades de cara a la firma del dictamen de este miércoles.