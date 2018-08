Milagro Sala se descompuso en su lugar de detención y fue trasladada al hospital

La dirigente Milagro Sala se descompuso este martes en su lugar de detención domiciliaria y debió ser trasladada por el SAME al Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy.



La dirigente social habría sido "hallada inconsciente" por los efectivos policiales que fueron a buscarla a la casa de El Carmen para llevarla a declarar en una de las causas que tiene en su contra, conocida como "Pibes Villeros", indicaron medios de prensa locales.



Fuentes del entorno de Sala informaron que el SAME llegó "más de 40 minutos después que la defensa denunció la situación ante el Tribunal Criminal 3", a cargo del caso.



El Comité por la Libertad de Milagro Sala responsabilizó por el episodio al Poder Judicial de Jujuy que, aseguró, "continúa incumpliendo la medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que determinó que la líder de la Tupac debía cumplir detención domiciliaria en su residencia habitual, en el barrio de Cuyaya. En cambio, "los jueces la confinaron a un lugar alejado de la ciudad, sin señal telefónica, y con dificultades en el acceso a los médicos", explicaron.



Según informaron los medios locales, Sala fue derivada al hospital, lo que demoró el inicio de una nueva jornada de debate judicial en el marco de la denuncia por la desaparición de unos 60 millones de pesos que estaban en manos de la organización y que tenían que ser utilizados para la construcción de viviendas en Jujuy.



La semana pasada, la dirigente social había protagonizado un momento de tensión durante la primera audiencia judicial que enfrentó por la causa "Pibes Villeros": la líder de la Tupac Amaru fue retirada del recinto con custodia policial por no acatar el pedido de silencio de la jueza a cargo del tribunal, Alejandra Tolaba.



Sala se encuentra cumpliendo prisión preventiva en su casa de la localidad jujeña de El Carmen desde diciembre del 2017, luego de haber pasado un tiempo detenida en el penal de Alto Comedero.