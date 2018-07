Weinberg de Roca propuso una reconstrucción de la Procuración

La candidata a procuradora general de la Nación, Inés Weinberg de Roca defendió este martes su pliego de designación en el Senado. Ante los legisladores, la postulante a remplazar a Alejandra Gils Carbó sostuvo que quiere realizar "un rediseño y una redecuación de los recursos" del Ministerio Público Fiscal. Asimismo, la jurista hizo frente a los cuestionamientos a su nomiacion por organismos de DDHH y destacó su "vocación por los derechos humanos".



Propuesta por Mauricio Macri como nueva jefa de los fiscales, Weinberg de Roca defendió su candidatura ante la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que deberá expresarse antes de que el pleno del Senado decida si avala o no su nombramiento en el cargo.



La candidata a titular del Ministerio Público Fiscal se refirió a su plan de gestión en caso de ser aceptada e indicó que a su criterio "se impone un rediseño y readecuación de los recursos" del órgano extrapoder.



Según explicó, los cambios del organismo son necesarios porque "la estructura central de la Procuración está sobre dimensionada". De acuerdo a Weinberg de Roca la oficina "cuenta con 1.792 empleados y funcionarios mientras que las fiscalías federales de todas las provincias tienen una dotación de 1.465 agentes".



"No propongo prescindir de la planta permanente, sino re adecuarla y robustecer su eficiencia", agregó la candidata, al tiempo que consideró "imperioso contar con un fiscal general coordinador en cada una de las jurisdicciones".



Como parte de la defensa de su candidatura, Weinberg de Roca debió enfrentar cuestionamientos por parte de organismos de DDHH que pusieron en duda su compromiso con esa materia. "Fue la familia la que marcó mi vocación por los derechos humanos, especialmente la historia de mi madre, que no tenía nacionalidad y recién de grande pudo estudiar", afirmó la actual jueza porteña.



Al respecto, Weinberg contó que sus padres "escaparon del Holocausto y los campos de concentración", que su padre llegó a la Argentina "con un pasaporte alemán de deportado" y su madre "huyó de Berlín a Praga a los seis años, sin documentación".



Tras su defensa en el Senado, Rodolfo Urtubey, presidente de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, destacó que la presentación de Weinberg de Roca "fue satisfactoria". El senador salteño consideró que la idoneidad de la candidata "quedó acreditada" en la entrevista.



Al ser consultado sobre la audiencia, Urtubey considero que Weinberg de Roca tiene "un conocimiento estructural de la materia". En ese contexto, el legislador peronista anticipó que el dictamen de comisión se tratará en la próxima reunión que es el 22 de agosto.