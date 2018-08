Pichetto confirmó que habrá un dictamen sobre el aborto "con cambios" en el Senado

El jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto, afirmó este martes que el dictamen del proyecto que plantea la legalización del aborto saldrá del plenario de comisiones "con cambios", es decir, que si el próximo 8 de agosto se aprueba en el Senado, deberá volver a la Cámara de Diputados.



En declaraciones a la prensa tras reunirse con representantes de distintas bancadas y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Pichetto dijo que los cambios no serán "sustanciales", aunque se bajará el número de semanas permitidas para interrumpir un embarazo de 14 a 12.



Además, entre las modificaciones está la eliminación de las penas para médicos y la habilitación de la cláusula de conciencia institucional.



Hasta el momento, hay 36 senadores por el "no", 32 legisladores que se manifestaron por el "sí" y tres que aún permanecen indecisos.



Este miércoles, será la última reunión de las Comisiones de Salud, Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, previo a la llegada al recinto de la iniciativa. Allí se especula que el proyecto del "sí" con cambios tebga buenas perspectivas ya que hay 26 firmas por el "sí" y 24 por el "no". Los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y María Eugenia Catalfamo estarían ausentes y un solo indefinido, el salteño Juan Carlos Romero.