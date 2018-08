Del Potro, ante una oportunidad histórica: ¿qué necesita para subirse al podio del ranking mundial?

Cuando este miércoles Juan Martín Del Potro salga a la cancha en el ATP 250 de Los Cabos, en México, dejará obligado al alemán Alexander Zverev a ganar el ATP 500 que disputa en Washington para no perder el tercer puesto del ranking ATP.



El tandilense se subirá virtualmente al podio mundial del tenis con tan sólo debutar ya que sólo debe defender los 45 puntos que sumó en 2017 cuando fue eliminado en los octavos de final del torneo estadounidense que debe ganar sí o sí el alemán para no perder esa posición de privilegio.



Por eso, con tan sólo salir jugar el partido, Del Potro de no le da margen de tropiezo a Zverev que para mantener la tercera posición deberá repetir el título conseguido la temporada pasada en el CitiOpen.



El mejor tenista de la Argentina está a un paso de ocupar la mejor posición de su carrera en el ranking ATP.