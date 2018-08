Estrategia Mundial: las lecciones que dejó el juego que cautivó a 10.000 usuarios

No sólo la subcampeona Croacia, la medalla de bronce Bélgica, o el verdugo de la Argentina Kylian Mbappé, fueron las grandes revelaciones de Rusia 2018. A la selecta categoría de las grandes apariciones del último Mundial debemos incluir, sin dudas, a Estrategia Mundial, el juego que - en su segunda y exitosa edición - conjugó la pasión por el fútbol y la inversión financiera, cautivando a más de 10.000 usuarios.



Los números de esta atrapante competencia, de la cual ámbito.com fue media partner, y cuyo objetivo era conseguir el mayor rendimiento posible comprando y vendiendo Selecciones en el Mundial de Rusia 2018, hablan por sí solos: 10.100 usuarios; 460 grupos creados; 50.200 transacciones realizadas entre usuarios; 10,5 millones de créditos, el volumen diario promedio operado entre los usuarios; 300 millones, el monto total negociado entre los usuarios, que tenían a disposición 100.000 créditos cada uno para invertir (se contabilizó un total 1 billón de créditos si tenemos en cuenta la cantidad de participantes).



Pero lo interesante del juego, más allá de la cuestión lúdica, fue que produjo un estrecho acercamiento de los usuarios con algunos conceptos clave del mercado de capitales. Por ejemplo, al momento de elegir ciertas selecciones por sobre otras (lo que equivale a armar y rearmar carteras de inversión), teniendo en cuenta desde cada óptica en particular (perfil de inversor) la potencialidad de cada equipo, su poder ofensivo y defensivo, su entrenador, su historia en Mundiales (o fundamentals en términos de mercado), el contexto de cada partido, cómo llegaba el rival, etc. (que configuraba una determinada expectativa frente al cotejo en cuestión), entre tantos otros factores que condicionan la performance de tal o cual activo. Vale tener en cuenta además que la diferencia de gol entre los equipos era pagada en créditos (lo que equivale a dividendos).



Como máximo, cada jugador podía escoger 10 equipos y, hasta los cuartos de final, como mínimo en 3. En ese sentido, había que utilizar los criterios de diversificación (que se usan para invertir en el mercado de capitales) a la hora de elegir las selecciones, dado que solo se permitía invertir el 50% en activos cabeza de serie. El juego requirió además de mucho análisis estadístico y matemático, indispensables para elegir cuándo, y a qué precio comprar y vender las selecciones.



Para hacerlo aún más realista, hubo un "Market Maker", que actuó como regulador (una especie de Comisión Nacional de Valores -CNV), fijando precios de referencia razonables para evitar volatilidad infundada.



• Perfil de los participantes



Casi la mitad de los participantes (45,5%) declaró contar con poca experiencia en mercados, menos de un tercio (30,7%) dijo tener una experiencia normal, mientras que un 18,2% y un 5,2% de los usuarios indicaron que cuentan con nula y mucha experiencia, respectivamente.



Otro dato interesantes que arrojó el juego es la variedad de perfiles de todos los participantes: profesionales -no economistas ni periodistas- (38,1%), estudiantes (24,9%), inversores (19,3%); deportistas (7,7%), economistas (5,6%), periodistas (2,3%), y amas de casa (2,1%).



• Estrategias de trading



En el inicio del juego, muchos usuarios decidieron posicionarse mayormente en los equipos cabezas de serie (Panel Líder), pero con el correr de los partidos se inclinaron por un rol más activo y optaron por las selecciones no eran favoritas de antemano (Panel General), que otorgaban un mayor rendimiento.



A su vez, la diversificaron el riesgo con Fondos Comunes de Inversión (FCI) de acuerdo a cada perfil de riesgo. En ese sentido, los FCI más elegidos fueron el Sorpresa (130.500 créditos, contaba con Croacia), el de Campeones (129.000 créditos), y el de Latinoamérica (109.300 créditos).



Así fue como, los más arriesgados comenzaron a sacar una luz de ventaja, comprando y vendiendo de forma constante para ganar con las pequeñas variaciones diarias que tuvieran las cotizaciones (trading).



• Las selecciones o activos más elegidos



La mayoría de los usuarios no eligieron mayoritariamente ni a Argentina, ni a Alemania, los últimos dos finalistas, lo que explica que realmente entendieron el concepto del juego, y no lo emparentaron automáticamente con el funcionamiento de un Prode, en el cual todos apuestan por el favorito. En otras palabras, los participantes analizaron cuál era el costo de oportunidad de cada activo, por eso las selecciones más compradas no fueron las que más pagaban en las casas de apuestas.



Por ello no sorprendió que entre los países más demandados aparecieran: Uruguay (contabilizó 860 mil créditos; tenía un buen precio y le había tocado una zona accesible junto a Rusia, Egipto y Arabia); España (720 mil créditos); y Francia (654 mil).



En el cuarto lugar, recién se ubicó Argentina (620 mil), cuya elección estuvo más relacionada con lo sentimental, que con lo racional, teniendo en cuenta el nivel mostrado por el combinado de Sampaoli en los cotejos disputados en primera face. Le siguieron: Inglaterra (560 mil); Brasil (553 mil); Rusia (430 mil); Colombia (428 mil); Croacia (335 mil); y la más cara Alemania (310 mil).



Por el contrario, entre los equipos menos elegidos hubo pocas sorpresas: Túnez, Panamá, Irán, Islandia, Corea, Australia, Polonia, Arabia Saudita, Dinamarca y Marruecos. Esta taxonomía muestra que la gran mayoría no eludió la lógica, por más que pudieran tentarse con los precios muy bajos de estos activos, denominados en la jerga de mercado, como "activos basura".



• Volatilidad, cisnes negros, y golpes a las expectativas



Fue sin dudas un Mundial de sorpresas, donde los "grandes" no pudieron acceder a las instancias definitorias. Las fallidas participaciones de algunas de las principales selecciones provocaron un golpe en las expectativas del mercado: Alemania, la inversión "más segura", y por ende el activo más caro, fue la mayor decepción del Mundial tras quedar eliminada en la fase de grupos, un hecho inédito en su historia (salvando las distancias se lo podría relacionar a la caída del Lehman Brothers, un activo demasiado grande para caer, que finalmente cayó).



Otro cimbronazo a las expectativas lo protagonizó España, al quedar en el camino en octavos de final frente a la anfitriona - y muy inferior - Rusia. La eliminación de Argentina, también en octavos, es otro caso, aunque era si el mercado creía que llegaba con chances, solo era por una cuestión emocional, dado que Francia tenía mejores fundamentals. Ni hablar del caso de Brasil, que parecía en cuartos de final una apuesta segura para llegar al partido definitorio, tras la eliminación otros activos del Panel Líder, pero que finalmente no estuvo a la altura de las expectativas que le asignó el mercado, ante la pujante Bélgica.



En definitiva, los activos del Panel Líder (las selecciones cabeza de serie) tuvieron demasiados inconvenientes y no cumplieron con las expectativas. Configuraron casos de "Cisnes Negros" (aquello noticia que nadie esperaba ni preveía y que modificó el contexto para los inversores/jugadores). Totalmente distinto fue el activo de Uruguay, que configuró una apuesta más "segura" y confiable, al menos hasta los cuartos de final, donde fue eliminada por la que sería la campeona: Francia.



• Sorpresas, resultados inesperados



Las victorias de México y Corea del Sur frente a Alemania, el empate de Argentina ante a Islandia, el de Brasil con Suiza, el triunfo de Japón frente a Colombia, la clasificación de Rusia a cuartos, o la de Croacia a la final, hicieron recordar a los inversores que tanto en el mercado como en el fútbol hay sorpresas y se transformaron en las "Perlas del Mercado", es decir activos en los que nadie esperaba mucho, pero que arrojaron un gran rendimiento.



En fin, cada Selección, partido, o resultado de Rusia 2018 dejó, de alguna u otra forma, varias lecciones de mercado que muchos participantes, en mayor o menor medida, fueron "capitalizando" con el devenir del juego, llevándolas a la práctica en pos de lograr los mayores retornos, aplicando para cada caso su singular Estrategia Mundial.



Por otro lado, Estrategia Mundial permitió un hecho poco frecuente: juntar a todos los representantes del mercado capitales, con un espíritu mancomunado entre todas las sociedades de bolsa, buscando sentar las bases para una plaza más grande y sólida.



Hicieron posible Estrategia Mundial: VR4, Manta Producciones, RootDG, Ámbito Financiero. Brokers: Emilse Córdoba de Bell Bursátil, Santiago Llul de Futuro Bursátil, Ramiro Marra de Bull Market, y Alejandro Bianchi de InvertirOnline.com.



Agradecimientos: Ernesto Allaria, presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA); Jorge García, director suplente de BYMA; Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA); Claudio Zuchovicki, gerente de Desarrollo de BCBA; Manuel Oyhamburu, director de la Fundación BCBA; Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores; Claudio Alejandro Porzio y Alejo Álvarez, autoridades de la Cámara de Agentes de Bolsa. Supermercado Coto.