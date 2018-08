Bomba: ¿cambia de sede el Mundial 2022 por un escándalo de espionaje?

Eximido de corrupción por la FIFA, Qatar fue nuevamente acusado de contratar exagentes de la CIA para sabotear a sus rivales y ganar así la sede del Mundial 2022, según una investigación de The Sunday Times. Esto pone en jaque la organización de la Copa del Mundo y plantea un posible cambio de sede.



La FIFA podría verse obligada a abrir una nueva investigación y despojar a Qatar de su candidatura, afirma Dan Roan, editor Deportes del Sunday Times, pero el Comité organizador del emirato rechazó las acusaciones.



Según documentos citados por el Sunday Times, Qatar contrató a una firma de relaciones públicas de Estados Unidos y a exagentes de la CIA para desprestigiar a sus rivales, particularmente Estados Unidos y Australia.



La FIFA estipula que los postulantes no deben emitir "declaraciones escritas u orales de ningún tipo, ya sean adversas o lo contrario, sobre las postulaciones o candidaturas de cualquier otra asociación afiliada".



Según el Sunday Times, la firma contratada por Qatar pagó u$s 9 mil a un respetado académico para que escribiera un informe negativo respecto del enorme costo económico que tendría la organización de un Mundial en Estados Unidos.



Periodistas, blogueros y figuras de alto perfil fueron reclutados a su vez en cada país para resaltar los aspectos negativos de las respectivas postulaciones antes de la votación de 2010 que coronó a Qatar.



Un grupo de profesores de educación física en Estados Unidos fue reclutado para decir que el dinero sería mejor invertido en deportes escolares, entre otros cargos, según documentos filtrados por un miembro del Comité Qatar 2022.



El Comité de Qatar utilizó la oficina en Nueva York de la compañía de comunicaciones Brown Lloyd Jones -conocida ahora como BLJ Worldwide- con un equipo de exagentes de inteligencia para desarrollar una campaña dirigida a socavar uno de los criterios clave en el proceso de postulación de la FIFA: que cada postulante tuviera firme apoyo de su ciudadanía.



El Comité Supremo de Organización y Legado de Qatar 2022 dijo que "rechaza cada una y todas las acusaciones presentadas por The Sunday Times".



"Hemos sido minuciosamente investigados y hemos sido abiertos con toda la información relacionada a nuestra postulación, incluyendo con la investigación oficial encabezada por el fiscal de EE.UU., Michael García", declaró.



"Nos hemos adherido estrictamente a todas las reglas y normas de la FIFA para el proceso de postulación Copa Mundial 2018/2022", agregó el comunicado qatarí.



La FIFA, por su parte, dijo que "una minuciosa investigación fue conducida por Michael García y sus conclusiones están disponibles en el informe", refiriéndose a la investigación completada tras dos años.



BLJ Worldwide no respondió a las solicitudes de The Sunday Times, que ya cuestionó en informes anteriores a Qatar, ganador inesperado, no por su poderío económico, sino porque su sede obligó a cambiar la fecha del Mundial para invierno. En rigor, también Inglaterra, derrotada por Rusia en la sede de 2018 en la misma doble votación de 2010, fue acusada en su momento de haber espiado a sus rivales.



Apoyada por el presidente de FIFA, Gianni Infantino, Qatar está bajo presión de compartir su sede con países vecinos con los que está enfrentado, con un Mundial que podría ampliar de 32 a 48 la cantidad de selecciones participantes, como sí sucederá a partir de 2026.