Peña: "No es cierto que estemos frente a una crisis estructural como otras que hemos pasado"

El jefe de Gabinete Marcos Peña asiste a la Cámara baja para informar sobre el estado de la gestión y responder preguntas. En su quinta presentación en lo que va del año, se prevé que el funcionario sea consultado sobre la marcha de la economía (especialmente acerca del acuerdo con el FMI y el Presupuesto 2019) y el reciente decreto que modifica el rol de las Fuerzas Armadas.



En el primer tramo de su informe, Peña reconoció que a raíz de la inestabilidad económica "muchos argentinos sintieron angustia" y que "se generaron dudas sobre los esfuerzos que estamos haciendo". Y aunque admitió que los próximos meses serán de caída de la actividad, ratificó el rumbo económico, así como también el acuerdo con el FMI.



"No es cierto que estemos frente a una crisis estructural como otras que hemos pasado en la historia argentina. No es cierto que haya destrucción empleo, pérdida de poder adquisitivo, no es cierta la inevitabilidad del fracaso", aseguró el jefe de ministros.



Y agregó: "Tampoco las cosas están tan mal como están diciendo algunos, no es cierto que estemos ante una crisis estructural como otras que existieron en nuestra historia argentina. No son ciertas muchas cosas que se están diciendo, respecto a, según cifras oficiales, la destrucción de empleo, la pérdida de poder adquisitivo".



En cambio, se dedicó a encomiar los pasos dados por el Gobierno desde que asumió, período en el que, según dijo, se logró poner "cimientos firmes a la economía argentina para romper la mediocridad de los últimos años".



El ministro reconoció las "dificultades" que el país atraviesa fruto de la "inestabilidad cambiaria", y admitió el impacto que esos temblores tuvieron en la "desaceleración" del crecimiento económico.



"Producto de esa crisis cambiaria, empezamos a observar a partir de mayo que seguramente las cifras que veremos en junio y julio y en adelante ese crecimiento que tuvimos en el primer cuatrimestre se desacelere o en algunos casos se transforme en caídas, afectando la creación de empleo y alejando nuestras metas inflacionarias producto de esa devaluación", reconoció.



En este marco, justificó la decisión del Gobierno de recurrir al financiamiento del FMI como antídoto para recuperar la estabilidad.



Destacó que esta reacción que tuvo el Gobierno frente a un panorama adverso, que podría haber derivado en "una crisis mucho más profunda", se tomó "sin especular" con "los costos" en "el corto plazo", pensando únicamente en "la responsabilidad de largo plazo".



"Accionamos antes de que sea tarde, de que sea una crisis mucho más profunda, tomando la decisión, sin especular con el corto plazo, de acudir a la fuente de financiamiento del FMI para de esa manera blindar de mayor manera las necesidades de financiamiento que teníamos por delante", explicó.



Y agregó que eso fue posible "gracias a la confianza prácticamente unánime que existe en el mundo para con nuestro presidente y el rumbo económico".



Al respecto, aseguró que el acuerdo con el FMI "va a permitir reducir esa vulnerabilidad externa" que tenía la economía, y "va a permitir atravesar estos meses con más tranquilidad".



Aclaró, sin embargo, que esto "obviamente no nos resuelve los problemas, como tampoco los genera".



La actividad es la primera que lleve a cabo la Cámara de Diputados luego del receso invernal. Es, además, la quinta vez que Peña se presente ante el Congreso, pues ya asistió a Diputados el 14 de marzo y el 23 de mayo, y ante el Senado lo hizo el 25 de abril y el 27 de junio.



El funcionario dio así cumplimiento así con el artículo 101 de la Constitución Nacional, que ordena al jefe de Gabinete concurrir al Parlamento una vez al mes, alternando cámaras, para brindar un informe sobre la marcha de la gestión.