Guerra de precios por pasajes aéreos: se puede volar desde $ 199

La eliminación del piso mínimo en el precio de los pasajes aéreos desató en su primer día de vigencia una verdadera guerra de ofertas entre las compañías que salieron a tratar de captar a la mayor cantidad de pasajeros posible a precios que parten desde los $ 199.



La única low cost que opera hasta el momento en el país, Flybondi, lanzó la promoción con tickets a $199 el tramo (con impuestos y tasas incluidos) a todos sus destinos: Bahía Blanca, Bariloche, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Puerto Iguazú, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.



Para que tenga validez ese precio la compra, que podrá hacerse con tarjeta y en cuotas, debe ser en viajes de ida y vuelta y con una anticipación de 30 días.



Asimismo, la línea aérea LATAM Argentina informó que desde este miércoles hasta el 8 de agosto próximo, ofrecerá pasajes con descuento en sus destinos de cabotaje, a precios promocionales desde 449 pesos o 900 millas "LATAM Pass" por tramo, comprando ida y vuelta.



Estos valores incluyen la posibilidad de llevar un bolso de mano de hasta 8 kilos en la cabina, o una valija despachada en bodega de hasta 23 kilos sin cargo.



Los precios son finales e incluyen impuestos y tasas, aclaró la compañía, en un comunicado.

De este modo, la empresa aplicó una medida similar a la que ayer anunció la estatal Aerolíneas Argentinas.



"Esta oferta promocional es posible en virtud de la eliminación de la tarifa mínima hasta ahora vigente en el sector aeronáutico. La reglamentación, con vigencia desde este miércoles, especifica que se podrán hacer éstas ofertas para tickets que se compren al menos 30 días antes de la fecha de inicio de vuelo", resaltó la línea aérea.



En tal sentido, puntualizó que la fecha de vuelo de los pasajes adquiridos durante esta promoción se extenderá entre el 31/8/2018 y el 30/6/2019; exceptuando fechas de feriados, fin de semana largos, enero y febrero.



La primera en salir a ofrecer pasajes con descuentos fue Aerolíneas Argentinas, que tras la eliminación de la tarifa mínima para vuelos de cabotaje, anunció ayer que venderá por una semana, promociones a todo el país desde $ 499 finales, por tramo y adquiriendo ida y vuelta.



"De esta manera, la compañía da inicio a un nuevo paradigma en el mercado aerocomercial de cabotaje, a través de una propuesta muy atractiva y completa, que abarca a todo el país", indicó la firma en un comunicado.



Estos valores incluyen selección de asiento, catering a bordo (en vuelos superiores a 2 horas) y la posibilidad de llevar un bolso de mano de hasta 8 kilos en la cabina, indicó.



Para esta promoción, el despacho de equipaje en bodega será facturado aparte, y con un descuento del 60% si se hace a través de la web.



"Estas ofertas van a marcar un antes y un después, ya que muchas personas que no viajaban, van a poder elegir hacerlo con un servicio de calidad", afirmó Constanza Correa, gerente de Marketing y Producto de Aerolíneas Argentinas, en una rueda de prensa.



El gerente de Distribución y Revenue Management, Alejandro Castignani, señaló que con esta promoción "estamos dando inicio a un nuevo paradigma en el mercado aerocomercial de cabotaje, con una propuesta muy atractiva y completa, que abarca a todo el país".



Desde la compañía esperan duplicar las ventas que se realizan en períodos promocionales y estimaron que "muchas personas que no viajaban ahora podrán hacerlo", ya que se incluyen más de 60 rutas que cubre Aerolíneas Argentinas en el país".



A $ 499 se ofrecerán los vuelos Buenos Aires - Córdoba y Buenos Aires - Bahía Blanca, por ejemplo y hay rutas con precios aún menores, como las que unen la Capital Federal con Rosario, Paraná, Mar del Plata o Santa Fe.



Las tarifas podrán ser abonadas en hasta 12 cuotas a través de más de 30 bancos y además, los socios Aerolíneas Plus van a poder acceder a las ofertas mediante el canje de millas o millas más pesos.



"Esta oferta es posible por la eliminación de la tarifa mínima hasta ahora vigente en el sector aeronáutico", consideró Aerolíneas.



La reglamentación publicada en el Boletín Oficial y que rige a partir de este miércoles especifica que se podrán hacer estas ofertas para tickets que se vuelen al menos 30 días después de la fecha de compra.