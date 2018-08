Día clave en el debate sobre el aborto: se define cuál será el dictamen que se votará en el Senado

A una semana de la votación en el Senado sobre el proyecto de despenalización del aborto, se siguen tejiendo estrategias de uno y otro lado en el Congreso.



Este miércoles será un día clave para el histórico debate, dado que el plenario de las comisiones de Salud, de Justicia y de Asuntos Constitucionales deberá firmar los dictámenes y el que reúna más rúbricas será el primero en votarse en la sesión del 8 de agosto.



Allí los senadores a favor de la legalización firmarán un solo dictamen, que es el que contiene los cambios al proyecto original, mientras que los que rechazan el proyecto impulsarán uno propio, de rechazo.



En este marco, los senadores nacionales que apoyan la legalización consensuaron con referentes de la Campaña Nacional por el Derechos al Aborto Legal Seguro y Gratuito que harán modificaciones al proyecto con el fin de "construir una mayoría" que permita evitar el rechazo llano a la iniciativa.



La decisión se tomó el martes, a horas de que se firmen los dictámenes de comisión que serán puestos a votación el 8 de agosto y luego de que Ángel Rozas (Chaco), María Belén Tapia (Santa Cruz) e Inés Blas (Catamarca) anunciaran su rechazo a la legalización, lo que aumentó la cantidad de votos en contra del proyecto.



Si en la votación se impone el rechazo el proyecto queda sepultado hasta el año próximo pero si los senadores que respaldan la iniciativa logran aprobarla con modificaciones, volvería a la Cámara de Diputados, que podrá aceptar los cambios o insistir en la redacción original pero no rechazarlo.



Al término de la reunión que se llevó a cabo en el Salón de las Provincias del Senado, el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Ángel Pichetto, anticipó que "va a haber un dictamen por el sí con modificaciones".



"La organizaciones (que integran la Campaña Nacional) han entendido la importancia de hacer cambios que no van a alterar el espíritu de la ley", afirmó Pichetto y agregó: "Hay que tener la inteligencia y la flexibilidad para construir una mayoría. Lo peor es que la ley se pierda".



Entre las modificaciones que se acordaron (la mayoría de ellas propuestas por los tres senadores de Córdoba) se destaca como la más importante las 12 semanas de gestación como período para permitir la interrupción voluntaria del embarazo, en lugar de las 14 que propone el proyecto original aprobado por Diputados.



Por otra parte, el rionegrino advirtió que "si algún sector quiere sacar otro dictamen está jugando en contra de que salga la ley, que quede muy clarito".



La advertencia fue una alusión al Frente para la Victoria, la bancada de Cristina Kirchner, dado que sus integrantes no participaron de la reunión y hasta último momento afirmaron que apoyarían el proyecto original, aunque luego dejaron trascender que apoyarán la iniciativa con cambios.



Por su parte, el chubutense Alfredo Luenzo ratificó que trabajarán "para que salga la ley" y "si se necesitan cambios para lograr una mayoría se harán", aunque evitó aventurar un resultado y, por último, señaló: "Esto es como la 125".



De la reunión participaron referentes de la Campaña como las diputadas Victoria Donda, Karina Banfi y Cecilia Moreau, y la dirigente del Frente Renovador Malena Galmarini, quien ingresó a la reunión con optimismo y expresó: "No hay que dejar que nos ganen la guerra de nervios".



La frase hizo referencia a la situación que se dio durante la tarde, cuando Rozas, Tapia y Blas confirmaron que votarán en contra del proyecto y estiraron la diferencia a favor del "no", que reúne hasta ahora 35 votos contra 32 votos del "sí" con cambios incluidos.



En tanto, hay tres senadores indefinidos que son Juan Carlos Romero (Salta), Omar Perotti (Santa Fe) y José Alperovich (Tucumán), una abstención anunciada por Lucila Crexell (Neuquén) y la posible ausencia de María Eugenia Catalfamo (San Luis), por encontrarse cursando el octavo mes de embarazo.