Banfield busca dar vuelta la historia ante Boston River para avanzar de ronda

Banfield deberá esforzarse para poder seguir con vida en la Copa Sudamericana cuando reciba a Boston River de Uruguay, en el partido de vuelta de la segunda ronda del torneo.



En el partido de ida disputado en Montevideo, el conjunto uruguayo se había impuesto con un gol del volante Robert Ergas, y tiene una ventaja a favor por el 1 a 0.



Un triunfo del "taladro" por la misma diferencia obligaría a definir con una serie de penales, por lo que necesita ganar 2 a 0 para seguir en carrera.



Del otro lado, Boston River tendrá la oportunidad de seguir adelante con un empate e incluso con una caída por un gol de distancia, siempre que consiga anotar por lo menos un tanto de visita.



Banfield necesita recomponer su imagen luego de sufrir también una inesperada eliminación en la Copa Argentina a manos del modesto General Lamadrid, recientemente ascendido a la Primera C.



En ese encuentro, además de la derrota, el "taladro" sufrió la lesión del goleador Darío Cvitanich, quien todavía no se recuperó de un desgarro.



El entrenador Julio César Falcioni tendrá en el mediocampo a Jesús Dátolo y Nicolás Bertolo, además de Emanuel Cecchini, tratando de ganar ahí el partido, y no verse sorprendido por el conjunto charrúa.



Boston River está disputando su segunda Copa Sudamericana y quiere dar el batacazo eliminando al equipo argentino, para poder acceder a la tercera ronda.