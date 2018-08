Acciones de Apple saltan más de 5% y tocan nuevo máximo histórico

Las acciones de Apple Inc alcanzaron este miércoles un máximo histórico y se acercaban a una valoración de 1 billón de dólares, tras presentar sólidas previsiones de ventas para este trimestre, mientras que los analistas dijeron que el lanzamiento de nuevos iPhones respaldará un crecimiento sostenido.



Los papeles de la firma avanzaban más de un 5,3%, a 200,47 dólares, su máximo histórico. En lo que va de año han subido más de 12%.



Apple proyectó ingresos de entre 60.000 millones y 62.000 millones de dólares para su cuarto trimestre fiscal, por encima de los 59.600 millones de dólares que esperaban los analistas, según datos de Thomson Reuters I/B/E/S.



El fabricante del iPhone suele lanzar sus nuevos modelos de móviles en septiembre, que incluye varios días de ventas en el cuarto trimestre fiscal. Se espera que la compañía lance en septiembre versiones con pantalla grande al estilo del iPhone X, además de otras mejoras.



Al menos cuatro corredurías elevaron sus objetivos de precio para la acción. Independent Research sigue siendo la más confiada, con una estimación de alza de 6 dólares, hasta los 226 dólares.



Analistas de Morgan Stanley elevaron en un 3 por ciento su estimación de envíos del iPhone para el cuarto trimestre, hasta los 48,3 millones, e incrementó la venta promedio de móviles hasta los 720 dólares.



El elevado precio del iPhone X impulsó los márgenes de Apple en el tercer trimestre y generó optimismo ante la posibilidad de que un nuevo dispositivo con funciones mejoradas y un precio más alto aumente aún más los márgenes, dijeron analistas.



"Creemos que la lección que ha aprendido la gerencia de Apple con el iPhone X es que cuando vendes un teléfono por más de 1.000 dólares puedes vender menos unidades pero obtener beneficios financieros", afirmó Tom Forte, de DA Davidson.



Otros productos de la firma también tuvieron un buen tercer trimestre, incluida su tienda de aplicaciones y Apple Music. Los analistas esperan que la empresa presente pronto un nuevo servicio de video para medirse con servicios de "streaming" como Netflix Inc y el Prime de Amazon.com Inc.