Stornelli: "No investigamos un Gobierno u otro, las personas sospechadas serán convocadas"

Luego de la ola de detenciones y las citaciones a indagatoria ordenadas por el juez federal Claudio Bonadio en una causa que investiga el presunto pago de coimas de empresarios contratistas de obra pública a funcionarios, el fiscal federal Carlos Stornelli aclaró que "no se investiga" a los integrantes de un Gobierno en particular y advirtió que todos los sospechosos involucrados en el escándalo serán convocados por la Justicia.



"La primera detención se ordenó ayer a la tarde. Las otras se ordenaron hoy simultáneamente", dijo el fiscal. Aunque remarcó que "no puede decir mucho" porque la causa está bajo secreto de sumario, dio importantes detalles de la pesquisa. "Esto nace con una investigación periodistas que trajo Diego Cabot, de La Nación, quien la acercó a la fiscalía", explicó en diálogo con radio La Red.



De inmediato, el fiscal identificó que la información "tenía ribetes muy importantes" y decidió aceptar la documentación. "Se tomó y se presentó en el juzgado donde se estaba investigando a la primera persona que fue detenida (el chofer Oscar centeno) y estuvimos trabajando codo a codo con el juzgado durante tres o cuatro meses y ahora se han ordenado una seria de medidas, cuyo contenido no puede revelar, aunque se han hecho públicas por algún medio", indicó.



Según la nota de Cabot, el remisero Centeno realizó desde 2005 a 2015 decenas de viajes con funcionarios públicos, donde se trasladaban supuestos bolsos repletos de dineros, que provendrían de coimas de empresarios, entre ellos, el exCEO de la firma IECSA, la constructora del primo del presidente Mauricio Macri, a la Casa Rosada y otros domicilios vinculados a los Kirchner.



De acuerdo a la investigación, el chofer del exfuncionario de la cartera de Planificación Federal registró durante años los recorridos a bordo de su auto. En los recorridos se habrían realizado presuntos de coimas provenientes de empresarios del sector energético y de la obra pública.



Los apuntes escritos por Centeno de puño y letra aparecen en cuadernos escolares o universitarios, donde se registraban kilómetros recorridos y viajes, al tiempo que se menciona a exfuncionarios contratistas de empresas, dominios de autos y montos de dinero. Según publicó La Nación, si bien la suma de los montos detallados en los ocho cuadernos es de u$s 53 millones, de acuerdo a la investigación a cargo de Stornelli, la trama completa involucraría u$s 160 millones.



"No puedo entrar en detalle de las cosas que sospechamos que se hacían. La causa se origina por la denuncia periodística de Cabot y no por la declaración de Centeno" en la causa por la venta de gas licuado con sobreprecios, aclaró el fiscal.



Según Stornelli, la hipótesis delictiva del expediente es que se trató de una asociación ilícita. "Con el tiempo, y a medida que al juez le van trayendo el sumario se conocerán aspecto de la operatoria, no lo puede decir por radio".



En esa línea, el fiscal evitó especificar si esta causa podría derivar en nuevas investigaciones sobre otros funcionarios de los gobierno de Cristina de Kirchner o de Macri. "No investigamos sobre un Gobierno u otro, investigamos hechos, y las personas que aparezcan sospechadas serán convocadas. No puedo anticipar si lo supiera, aunque no lo sé, las consecuencias de una investigación que todavía no se realizaron".



En diálogo con Radio con vos, agregó que "hay elementos suficientes para justificar los llamados a indagatoria y las detenciones" y aseguró la citación a Cristina de Kirchner fue una decisión de Bonadio.